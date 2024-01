Mga plaka sa motor, sakyanan ipakuha

Sa padayong paningkamot sa pag-release sa wala ma-claim nga mga plaka sa rehiyon, giawhag sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang mga tag-iya og motorsiklo ug sakyanan nga nigamit sa temporaryong plaka sa pagbisita sa labing duol nga buhatan sa LTO aron makuha ang ilang mga plaka.

Gihangyo ni LTO 7 Regional Director Glen G. Galario ang publiko nga mobisita sa buhatan sa LTO sa ilang lugar aron maproseso ang pagpagawas sa ilang mga plaka nga wala ma-claim.

“We still have thousands of plates in our storage facility in Talisay City in Cebu and we want to intensify again the release of these license plates,” matod ni Galario.

Gibutyag usab sa regional director nga kapin sa 100,000 ka mga plaka na ang na-claim sa miaging tuig.

Sa datus sa LTO 7 gikan sa Hunyo 9, 2023, hangtod sa Enero 19, 2024, niabot sa 91,835 ka mga plaka sa motorsiklo ang na-release samtang 13,154 ka mga plaka sa sakyanan ang gi-claim usab sa mga tag-iya sa sakyanan.

“Bring a copy of your original receipt and certificate of registration to the nearest LTO 7 and present it to our Public Assistance Complaints Desk so that we can process the release of your plates,” dugang niya.

Aron maproseso ang pagpagawas sa mga plaka sa mga buhatan sa LTO, ang mga kliyente kinahanglang mopil-ap sa plate information form pinaagi sa PACD ug mosumiter sa ilang kopya sa official receipt (OR) ug certificate of registration (CR).

Makadawat sila og text confirmation sulod sa mosunod nga 48 oras aron masayran ang status sa ilang mga plaka ug kanus-a kini i-claim.

Sa Septiyembre sa miaging tuig dihang gilusad sa LTO 7 ang “Oplan Bigay Plaka,” ang inisyatiba sa ahensiya sa pagminus sa backlog sa wala ma-claim nga mga plaka.

Ang tumong sa Oplan mao ang pagkolekta sa mahinungdanong datos gikan sa mga motorista ug mga tag-iya og sakyanan pinaagi sa random roadside inspection.

“We will also intensify our Oplan Bigay Plaka this year as we are optimistic to see a significant decrease of our backlogs for the license plates,” dason ni Galario.