Mga polis andam mosaksi sa korte

Nadakpan na sa mga otoridad ang pinangita sa gobiyerno sa Pilipinas nga si kanhi Kongresista Arnolfo Arnie Teves sa nasod sa Timor-Leste samtang nagduwa, matod pa, kini’g golf.

Si Teves maoy gitumbok nga mastermind sa masaker sa panimay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo sa lungsod sa Pamplona usa ka tuig na ang nakalabay nga niresulta sa ka­matayon sa gobernador ug pagkaangin sa siyam ka mga kinabuhi.

Ang kapulisan sa Central Visayas wala pay pormal nga nadawat nga impormasyon labot sa pagkasikop.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nga nasayod sila nga dunay gihimo’ng paninguha sa gobyerno nga dakpon si Teves apan nagpaabot pa sila sa pormal nga pahibawo sa ilang ulohang buhatan.

Bisan pa niini, matod ni Pelare, nga andam na ang ilang mga personnel, ilabi na ang arresting officers nga maoy gitahasan nga mohawid sa kaso ni Teves, kon magsugod na ang pagdungog sa kaso niini nga giatubang sa korte.

Giangkon sa police official nga lig-on ang ilang gihuptan nga ebedensya batok sa kanhi kongresista nga ila nang giduso ngadto sa Department of Justice sa kaulohan nga mao nay nagkupot sa kaso.

“We are ready also in case that our arresting officers will be called to testify, we are very confident that what we have forwarded to the Department of Justice is an air tight case,” matod ni Pelare.

Gibutyag ni Pelare nga dako og papel ang kapulisan sa Cental Visayas atol sa gilusad nga mga hot pursuit operation sa mga suspek sa dugoon nga insidente.

Daghan ang nangadakpan ug pulos ningtudlo sa kanhi kongresista nga maoy nisugo kanila nga himuon ang krimen. / AYB