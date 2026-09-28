Mga polis ipakatap alang sa seguridad sa transport strike

Mopatakatap ang Cebu City Police Office (CCPO) og mga police personnel atol sa ilusad nga transport strike sa Metro Cebu karong adlawa, Septiyembre 29, 2026.
Ang presidente sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) nga si Greg Perez nianunsiyo nga ang ilang hugpong mohunong sa pagpamasada gikan sa alas 7 sa buntag hangtod na sa hapon.
Gipahibawo nila nga duna silay himuon nga programa sa upat ka choke points kini mao ang Landbank sa dalan P. Del Rosario, Andoks sa Mabolo, Petron Gas Station sa Cabancalan ug sa Pacific Mall sa siyudad sa Mandaue.
Samtang duna sab himuon nga programa sa dalan Colon pagka alas 11 sa buntag uban sa nagkadaiyang sektor sa katilingban ug progresibong grupo.
Matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa CCPO, nga ila na kining gipangandaman.
Tungod niini, mo-deploy sila og mga police personnel sa kadalanan dili sa pagbabag sa mga raliyesta sa ilang pagabuhaton kondili paghatag og seguridad alang sa kalinaw sa rally.
Dugang ni Pelare nga ilang girespeto ang katungod sa mga progresibong grupo nga mohimo og panagtapok aron ipagawas ang ilang kasagmuyo.
“We will respect constitutional freedoms to freedom of expression and peaceful assembly, naa mi mobantay para ma-ensure nga they can express their rights, so they can exercise their rights under the constitution,” matod ni Pelare.
Awhag lang niya sa mga mosalmot sa protesta nga himuon lang kini sa malinawon nga paagi nga dili makalapas sa katungod sa ubang tawo. / AYB