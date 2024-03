Mga polis ipakatap sa 33 ka simbahan sa Cebu City

Sugod sa Miyerkules Santo, Marso 27, 2024, ipakatap na sa Cebu City Police Office (CCPO) ang kapin sa 300 ka mga polis sa dili mominos sa 33 ka mga Simbahang Katoliko sa dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Police Lt. Col. Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, nga dunay 33 ka mga simbahan ang giila sa kapulisan nga dunay relihiyusong kalihukan sa Semana Santa.

Sama sa nangaging Semana Santa, sila magbutang og police assistance desks sa matag simbahan diin kadtong mga polis nga naa sa admin nga opisina maoy gitahasan nga mohimo’g police visibility sa mga simbahan gawas sa mga polis nga naa sa kadalanan nga nag beat patrol.

Dugang ni Rafter nga way kausaban sa ilang deployment sanglit magpadayon man ang ilang anti-criminality operation nga maoy mando ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas.

Hugot nga seguridad usab ang ipatuman sa mga financial establishment sa dakbayan sa Sugbo aron dili mabiktima sa mga kriminal.

Naka heightened alert na ang kapulisan karon sa Lunes Marso 25, 2024 diin way gitugotan nga maka-absent o mo-leave sa ilang trabaho.

“The deployment this will not compromise the security, the deployment intended for the semana santa are really intended for that, we did not realign those personnel who are doing beat patrol so katong mga nag beat patrol padayon sila sa ilang beat patrol,” matod ni Rafter.

Gituohan ni Rafter nga gikan sa Miyerkules Santo hangtod sa Sabado magmingaw ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo tungod kay ang uban sa mga tawo tua sa probinsya.

Bisan pa niini, mopahugot gihapon ang CCPO sa ilang seguridad ilabi na sa mga financial establishment basin sakyan sa mga kriminal ang kamingaw sa panahon.

Nakig-alayon usab ang kapulisan sa mga barangay official aron matabangan sila sa pag monitor sa ilang tagsa-tagsa a huresdiksyon.

Matod ni Rafter nga dili malukop ang tanang barangay sa pag-roving sa mga polis ilabi na sa sudlonong bahin nga tungod ani nagkinahanglan sila sa abag sa mga barangay tanod.

Way nadawat nga direktang hulga ang kapulisan sa siyudad apan wala sila mokompyansa nga tungod ani gimandoan ang tanang police stations nga magmabinantayon. / AYB