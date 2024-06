Mga polis makakuha og health cards karong Hulyo

Sugod karong Agusto, aduna nay health card ang mga police personnel alang sa ilang medikal nga panginahanglan sa unang higayon.

Kini ang gipahibalo ni Philip­pine National Police (PNP) chief General Rommel Francisco Marbil sa Sabado, Hunyo 22, 2024.

Sa pakighinabi atol sa kasaulogan sa family day sa PNP, si Marbil nagkanayon nga ang health maintenance organization (HMO) card, nga iapud-apod sa matag sakop sa national police agency, maka-cover sa P40,000 nga kantidad sa medical expenses matag tuig.

“Sa sunod buwan, ihatag na namo ang mga card nga HMO cards para sa matag pulis bi­sag P40,000 na, gamay lang pero among sigurohon nga makatabang sa inyo,” matod ni Marbil.

“Meron kaming Health Service dinhi sa ato pa lang giingon nga naa sa probinsya kay we don’t have hospitals. Usually mga private hospitals so hatagan namo sila ug bag-ong card para makaadto sila bisag asa basta accredited ‘yung establishment, ipakita lang nila ‘yung HMO card nila,” dugang pa niya.

Matod ni Marbil, ang mga pulis kanunay nga magdumili sa pag-adto sa mga ospital bisan kon kinahanglan nila ang medikal nga pagtagad tungod sa kakuwang sa pinan­syal. / TPM / SunStar Philippines