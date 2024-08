Mga polis, militar bahin sa renewal sa firearms license

Ang mga aktibong polis ug militar dili na kinahanglan nga moagi sa drug tests ingon man sa psychological ug psychiatric exams para sa pag-renew sa ilang license to own and possess firearms (LTOFP), matod ni Philippine National Police (PNP) Civil Security Group (CSG) spokesperson Lieutenant Colonel Eudisan Gultiano niadtong Huwebes, Agusto 15, 2024.

Sa usa ka press briefing, si Gultiano niingon nga kapin sa 26,000 ka mga polis ug mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang adunay expired nga LTOPF samtang kapin sa 54,700 ang adunay expired nga firearms registration.

Ilalom sa memorandum nga gipirmahan ni PNP chief General Rommel Marbil, giingon nga ang mga pulis ug militar nga miyembro na-train na sa pagka-responsable nga tag-iya sa armas.

Ang mga polis ug militar lang ang kinahanglan nga isumite ang ilang government-issued identification cards alang sa pagproseso sa ilang firearm licenses.

Gipahinungod usab ni Gultiano nga ang mga polis regular nga gi-subject sa drug tests, ingon man sa psychological ug psychiatric examinations, labi na sa panahon nga nag-apply sila para sa promotion o sa dihang sila moadto sa eskwelahan ug ingon usab sa ilang internal cleansing drive.

Ang PNP usab nag-conduct og random drug testing sa ilang mga miyembro.

"Meron tayong mga promotion, schooling. Ang ating mga pulis ay required na mag schooling so lahat yan meron yang mag-uundergo na yan ng drug test and at the same time meron kasi tayong din yearly na mga program ang Health Service tungkol sa kalusugang pangkaisipan, kasama doon yung psychological and psychiatric evaluation," matod ni Gultiano.

Dugang ni Gultiano nga ang kakulang sa pag-comply sa firearms license renewal mahimong basihan para sa pag-file og administrative cases batok sa mga polis ug militar.

“Pagdating sa accountability mas higher yung accountability ng mga pulis na licensed holder na baril kasi unang una bukod sa puwedeng ma administrative sila kung hindi nakakapagrenew or hindi na follow ang procedure or yung mga laws ng RA 10591, it's a ground for administrative filing of case, puwede din criminal case," matod ni Gultiano.

"Aside from that meron din administrative on revocation and cancellation ng mga licenses so talagang kumbaga pagdating sa accountability mas madami, mas mabigat para sa mga active member ng PNP and AFP. We think enough measure para macontrol or madiscipline din natin yung mga paggamit ng baril ng ating mga active personnel," dugang niya.

Gipahigayon sa PNP leadership ang tanan nga mga commander sa pag-monitor sa ilang PNP personnel nga wala pa makarenew sa ilang LTOFP. / TPM / SunStar Philippines