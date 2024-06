Mga polis 'mingbisita' sa mga propiedad ni Quiboloy

Gibisita sa Philippine National Police (PNP) sa Lunes, Hunyo 10, 2024, ang lima ka mga propiedad sa probinsiya sa Davao nga iya ni Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader Pastor Apollo Quiboloy, kinsa adunay standing warrant of arrest sa human trafficking ug child ug sexual abuse.

Mokabat sa 100 ka mga polis ang ninghugpa sa lima ka mga propyedad ni Quiboloy sa Davao sugod sa kaadlawon sa Lunes, nanghinaot nga makit-an siya ug lima sa iyang kaubang akusado nga sila si Jackielyn W. Roy, Cresente Canada, Paulene Canada, Ingrid Canada, ug Sylvia Cemañes.

Usa ka warrant of arrest ang giisyu batok nila sa Davao City Regional Trial Court niadtong Abril 1 tungod sa giingong paglapas sa Section 10(a) o ubang mga buhat sa pag-abuso sa bata ubos sa Republic Act (RA) No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse , Exploitation and Discrimination Act.

Ang piyansa gitakdang P180,000 alang sa sexual assault ug P80,000 alang sa maltreatment.

Ang Pasig City Court niadtong Abril 11 niisyu usab og warrant of arrest batok kang Quiboloy ug lima pa tungod sa giingong paglapas sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Walay piyansa nga girekomendar.

Nagtapok ang mga supporter ni Quiboloy atubangan sa KOJC Compound sa Barangay Buhangin, Davao City, nga naghimo og barikada sa tawo aron dili makasulod ang mga polis sa compound.

Ilang giinsister nga inosente si Quiboloy sa tanang mga kaso nga iyang giatubang.

Sa press conference, ang hepe sa PNP Public Information Office nga si Colonel Jean Fajardo nanawagan sa mga dumadapig ni Quiboloy nga mokalma na lang ug dili manghilabot sa nagpadayong operasyon.

“So ang pakiusap natin ay maging mahinahon tayong lahat. Ang inyong kapulisan ay nandoon for official discharge of their duties. Walang anumang hangarin ang ating kapulisan na magkaroon ng anumang sakitang at anumang pagkakagulo,” matod niya.

“I want to take this opportunity also na manawagan muli kay Pastor Quiboloy at iba apa pong mga akusado para maiwasan ‘yung mga ganitong mga sitwasyon ay sana sumuko na sila at harapin ‘yung mga kasong isinampa sa kanila para mabigyan din sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo,” siya nidugang.

Si Fajardo niingon nga way timailhan nga si Quiboloy nibiya na sa nasod. / TPM sa SunStar Philippines