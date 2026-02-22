Mga polis nag-roving sa TCH, riders ‘nanago’
Walay nasigpatan nga mga riders nga nag-exhibition sa Red Cliff sa Transcentral Highway (TCH) human gideploy didto ang mga personnel sa Highway Patrol Group (HPG)- 7 uban sa Tactical Motorcycle Riding Unit, ug City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office sa Sabado, Pebrero 21, 2026.
Matud ni Police Lt. Col. Wildemar Tiu, ang Regional Chief sa HPG 7, nga ang tumong sa ilang pag-deploy aron badlongon ang mag gara-gara nga mga riders nga mag-exhibition ug makahatag og peligro sa ubang mga drayber nga moagi sa dapit.
Nabantayan ni Tiu nga nagmingaw TCH sa ilang pag-abot ug siya nagduda nga mikatap dayon sa mga group chat sa mga riders nga naa ilang presenya sa dapit.
Bisan paman niini, nakadakop ug naka-impound sila og upat ka sakyanan ug lima ka motorsiklo nga walay papeles sama sa rehistro.
Kahinumdoman nga niadtong miaging Dominggo, Pebrero 15, 2026 nag-viral ang video ug picture sa usa ka rider nga nag-ala Superman samtang nag drive sa motorsiklo ug nibangga sa laing rider tungod sa paggara-gara niini.
Ang opisina ni Tiu ang mipasaka og kasong alarm and scandal sa maong rider nga si Kylle Econas nga taga lungsod sa Consolacion. / AYB