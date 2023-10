Mga polis nga gikan sa BSKE lahos Kalagkalag

Dili na mopahuway ang kapin sa 9,000 ka mga polis nga gitahasan nga mobantay sa mga tunghaan diin didto ipahigayon ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa Oktubre 30, 2023 tungod kay modiretso na sila sa mga sementeryo alang sa kasaulogan sa Kalagkalag sa Nobiyembre 1 ug 2.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nga ila na kining gipangandaman sa ilang command conference.

Way nakitang problema niini ang PRO 7 sanglit duna na silay gihimo nga pamaagi nga dili mangabun-og ang mga personnel nga gitahasan nga mobantay sa BSKE 2023 ug modiretso na sa pagpatuman sa Oplan Undas 2023.

Gidugang ni Pelare nga kon tan-awon ang kalendaryo gikan sa Oktubre 27 ngadto sa Nobiyembre 5, kini na ang labing taas nga weekend diin gituohan nga ang tanang naa sa dakbayan sa Sugbo nga taga probinsya mamauli aron mobotar sa BSKE.

Tungod niini, dili lang mobantay sa mga sam-ang ang kapulisan, ilakip usab nila ang mga suroyanan sama sa mga resort, malls ug uban pang mga tourists destination.

“We will not only be securing cemeteries for the Undas but we will also be securing business establishments,” matod ni Pelare.

Gipasalig sa kapulisan nga ang mga business institution bantayan og mga polis ug mag roving matag karon ug unya aron masiguro nga dili makahigayon ang mga kriminal.

Usa na niini ang mga ATM machine sanglit daghang mga bangko ang manira sa maong mga adlaw tungod sa kataas sa holiday.

Awhag sa kapulisan sa publiko nga dili sila mokompyansa panahon sa ilang paglakaw ilabi na atol sa Kalagkalag sanglit mao usab kini ang panahon nga mogara ang mga kriminal.