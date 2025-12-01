Mga polis nga mitabang sa mga biktima sa bagyo gipasidunggan

Gitunolan og Medalya ng Kadakilaan ang mga polis nga nakatabang sa pagsalbar sa kinabuhi sa mga residente sa Lungsod sa Liloan atol sa nahitabong flash flood mugna ni Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025, nga nikalas og daghang kinabuhi.
Ang gipanghatagan og pasidungog sa Police Regional Office 7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Redrico Maranan mao silang Lt. Col. Dindo Alaras, ang hepe sa Liloan Police Station, ug ang duha sa napulo ka mga bagitong polis nga nagranggo og patrolman nga gipaubos pa sa field training program nga silang Joshua Bustamante nga lumad nga taga Dalaguete ug Ral Estrella.
Samtang gihatagan sab og certificate of recognition ang tulo ka sibilyan nga nitabang sa mga polis sa rescue operation didto sa Barangay Cotcot, Lungsod sa Liloan nga silang Francis Narvassa, ang drayber sa wing van, ug ang iyang pahinante nga si Ric Vincent Arañez ug Joel Allarce. Silang Narvassa ug Arañez napapha sa trabaho human nahibaw-an sa ilang amo nga gigamit ang wing van sa pag-rescue sa unom ka tawo bisan kon nagbaha.
Samtang alang kang Police Patrolman Joshua Bustamante, dako na kaayo niya nga garbo nga nakadawat sa pasidungog.
Gisaysay ni Bustamante kon unsa ang nahitabo sa dihang iyang gitabangan ang upat ka miyembro sa pamilya sa Barangay Cotcot nga gibahaan ang sulod sa balay.
Matod niya nga dali kaayo ang pagsaka sa tubig nga niabot na padulong sa liog ug kinahanglan na sila nga dalhon sa labing luwas nga lugar.
Walay pagduhaduha nga nilangoy si Bustamante padulong sa maong balay aron tabangan ang usa ka pamilya nga dunay duha ka anak nga nisaka sa atop aron maluwas.
Gisulod niya ang balay ug giguba ang bintana dayong gitabangan sa pagpas-an ang mga nagpuyo sa balay aron makasaka sila sa atop. Lakip sa nahatagan og medalya mao silang Patrolman Niño Divinagracia, Captain Wilmer Castillo kinsa hepe sa Talamban police station, Executive Master Sergeant Fernando Tanquino, ug Staff Sergeant Aldrin Matin-ao.
Gawas sa medalya, gitunolan sab sila ni Maranan og financial assistance apan wala gibutyag ang kantidad niini. / AYB