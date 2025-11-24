Mga polis sa Cebu City gi-drug test

Gipaubos sa kinalit nga drug test ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa Lunes, Nobiyembre 24, 2025, isip kabahin sa internal cleansing program sa Philippine National Police.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Joe Losbaños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga gimanduan ang tanang police personnel nga gibanabanang moabot sa 1,300 nga mopaubos sa drug test.
Apan tungod sa kadaghan, wala tanan mapaubos sa kinalit nga drug test.
Hinuon ila kining ipadayon sa mosunod nga mga adlaw.
Nidugang si Losbaños nga matag tuig kini nila himuon aron maseguro nga walay polis nga tiggamitan sa ilegal nga drugas.
Kadtong mga polis nga magpositibo sa ilegal nga drugas mamahimong matangtang sa trabaho apan ipaagi pa kini sa due process sama sa pagpakompirmar sa resulta sa drug test didto sa kaulohan. / AYB