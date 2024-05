Mga prayoridad ni Garcia

Daghang atimanon si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa iyang bag-ong function sugod karon, Lunes, Mayo 13, 2024, isip local chief executive sa mosunod nga unom ka buwan.

Gikatakda ng mohimo siya og pakigpulong human sa flag raising ceremony karon buntag ug mosunod ang breakfast meeting tali sa mga opisyal sa City Hall.

Gipasalig sa acting mayor nga way pagkabalda o kausa­ban sa operasyon labina sa mga nag-unang serbisyo sa publiko.

Unang order sa trabaho ni Garcia mao ang pagsusi sa kahimtang sa suweldo sa upat ka mga kawani sa City Hall nga wa mabayri sulod sa 10 ka buwan.

Si Garcia, sa pakighinabi sa telepono niadtong Dominggo, Mayo 12, niingon nga hatagan niya og tagal sa hingtungdang buhatan ang pag-release sa nahabiling bayad sa upat ka re­gular nga empleyado.

Iya sab nga tigomon ang tanang department heads karon aron mahibawo siya sa mga trabaho nga ilang gihimo.

Si Garcia maoy molingkod isip acting mayor samtang si Cebu City Mayor Michael Rama mosilbi sa iyang preventive suspension.

Ang Office of the Ombudsman nipagawas og preventive suspension order sulod sa unom ka buwan batok kang Rama, City Administrator Collin Rosell, iyang asawa nga Office of the City Assessor officer-in-charge Dr. Maria Theresa Rosell, Francis May Jacaban sa City Legal Office (CLO), assistant department head for operations Angelique Cabugao, admin division head Jay-ar Pescante, assessment of records management division head Lester Joey Beniga ug computer division head Nelyn Sanrojo.

Ang desisyon sa Ombudsman nigawas niadtong Mayo 2, 2024.

Ang Department of the Interior and Local Government (DILG) 7 ni-serve sa suspension order sa walo ka mga opisyal niadtong Biyernes sa hapon, Mayo 10, sa pagpa­ngulo ni DILG 7 Director Leocadio Trovela.

Apan wala ang mga hing­tungdan sa ilang sa buhatan busan gipapilit na lang sa DILG ang suspension order sa pultahan.

Ang preventive suspension ni Rama ug sa laing pito ka mga opisyal sa Siyudad nagagikan sa reklamo sa upat ka mga empleyado sa Siyudad nga sila si Filomena Atuel, Maria Almicar Diongzon, Sybil Ann Ybañez ug Chito dela Cerna ningpasaka og mga reklamong kriminal ug administratiba batok sa res­pondents niadtong Pebrero 23 tungod sa ilang reassignment, kinsa nagtrabaho isip tax mappers sa City assessor’s office, ug sa katapusan napakyas sa pagdawat sa ilang suweldo sud sa 10 ka bulan. / JJL, RRM