Mga prayoridad ni Kap Junah

Ang bag-ong napili nga barangay kapitan sa Bulacao, dakbayan sa Sugbo, Junah Abellanosa, nagtakda og ha­lapad nga agenda alang sa iyang termino.

Iyang tumong nga palambuon ang kinabuhi sa iyang katawhan ug sa barangay.

Sa iyang unang semana sa ka­tungdanan, si Kapitan Abellanosa paspas nga miprayori­dad sa importante’ng mga i­­nis­yatiba. Nag-una niini ang ma­­kuti nga pag-organisar sa pag­­hipos sa basura sa barangay.

Kay iyang nakita nga kinahanglan kini nga dalion, iyang gipasiugda ang panginahanglan sa usa ka solid waste management plan aron kombatihon ang kabaho ug mamentinar ang limpyo nga palibot.

Wala mahadlok sa mga hagit, gipunting ni Kapitan Abellanosa ang pag-optimize sa mga trak sa basura sa barangay, pagsigu­ro nga maayo ang ilang pagserbisyo alang sa ilang katuyoan.

Gipadayag usab niya ang iyang tinguha sa iyang ikaduhang inaugural session nga ang chairman sa solid waste management committee maoy mosugyot nga sila nagkinahanglan og labing menos duha ka garbage trucks.

“Bisan pag unsaon nako pag manage sa time, di gyud makaya kay mapuno naman unya ang labayanan sa Binaliw. Kinahanglan gyud namo mapun-an ang garbage truck,” pagpasabot niya.

Dugang pa, iyang gitinguha nga matubag ang mga isyo sa pag-access sa tubig sa Cabancalan, pagtubag sa mga hangyo sa mga residente nga kulang sa husto nga pag-access sa tubig.

Si Abellanosa nipadayag sa iyang pasalig sa pagpabuhi sa sistema sa tubig, nitumbok nga ang pagpabaya sa miaging administrasyon maoy nakaingon sa kasamtangang kalisdanan.

“Kanang mga materyales diha pa sa miaging administrasyon, and I think this is the best time nga tutukan nako ang pag improve didto sa atuang patubigan sa Cabancalan 1,” matod ni Abellanosa.

BEAUTIFICATION

Ang pagpanindot maoy laing mahinungdanong tumong, di­in si Kapitan Abellanosa nag-aw­hag sa mga empleyado sa barangay nga aktibong moapil sa pagpausbaw sa katahom sa matag sitio.

“Ato silang gigamit pagpa­nindot sa among barangay. Ka­nang pagpananom ug pagpanglimpyo”, ingon niya.

Gihatagan usab og gibug-aton sa kapitan ang panginahanglan sa usa ka ambulansya sa barangay aron mapadali ang pagtubag sa mga emerhensya. Wala niini ang barangay bisan sa kamahinungdanon niini sa komunidad.

Sa healthcare front, si Kapitan Abellanosa nagtinguha sa pagpalambo sa mga lokal nga tambalanan sa Bulacao, pagpangita og dugang serbisyo sa panglawas ug bisan sa pag­hangyo og permanente nga doktor gikan sa city health office.

“Mao ni kuwang namo, wala mi doctor diri, although naa mi by schedule lang pero mas ganahan ko nga naa koy private doctor nga mo assess sa akong katawhan sa barangay,” suya nipasabot.

Sa iyang paningkamot nga masilsil ang kahapsay ug kaluwasan, gipasiugda ni Kapitan Abellanosa ang pagpatuman sa curfew sa barangay, parti­kular na sa mga menor de edad.

“Mao nang e implement namo ang curfew kay nibalik nasad ang kawat sa barangay, nakipag coordinate na sad ko sa PDEA ug PNP.”

Alang sa mga menor de edad nga ilang madakpan, i­­pa­tawag ang ilang mga gini­kanan, ug kinahanglan sila’ng motambong sa tulo ka adlaw nga seminar.

Alang sa holiday season, gilu­sad sa barangay ang “Pasko sa Bulacao” niadtong Disyembre 1, usa ka selebrasyon sa kapis­tahan nga gipasiugdahan sa buhatan ni Mayor Michael Rama.

Gilantaw ni Abellanosa nga kini kahigayunan sa panaghiusa ug kalipay sulod sa komunidad.

Ang kalihukan gibuksan sa usa ka santos nga misa nga gipangulohan ni Fr. Romeo Colonel dayon gisunod ang pagpasiga sa Christmas lights pinangulohan ni Kapitan A­­bellanosa niadtong Biyernes sa gabii, Disyembre 1.

Gipahigayon usab ang u­­nang council session.