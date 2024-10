Mga premyo alang sa Sinulog 2025 gipadak-an

Pipila ka buwan sa dili pa ang labing dakong selebrasyon sa Dakbayan sa Sugbo, giumentohan sa City Government ang mga premyo sa pipila ka kompetisyon sa festival.

Si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia niingon sa press conference niadtong Lunes, Oktubre 21, 2024, sa Cebu City Hall nga ang mga premyo alang sa puppeteers ug higante mosaka gikan sa P75,000 ngadto sa P100,000 sa unang dapit, gikan sa P50,000 ngadto sa P75,000 sa ikaduhang dapit, gikan sa P30,000 ngadto sa P50,000 sa ikatulong presyo.

Dugangan usab ang subsidy sa dancing contingents. Gikan sa P800,000 ngadto sa P1.5 milyunes alang sa out of town contingents, P700,000 ngadto sa P1 milyunes sa Cebu City contingents, P700,000 ngadto sa P1 milyunes sa mga contingent sa lalawigan sa Sugbo.

Matod ni Garcia nga hangtod sa P1 milyon na lang ang ilang usbawan sa subsidy sa mga contingent sa lalawigan sa Sugbo sanglit idugang man ni Provincial Gobernador Gwendolyn Garcia ang kinatibuk-ang subsidy.

Dugang pa, si Mayor Garcia niingon nga ang rehistrasyon sa mga puppeteers ug higante i-waive sa unang higayon.

“Well, that is a form of art and we want to promote art and the artists...” matod ni Garcia.

Dugang pa niya nga ang tanang ahensya sa gobiyerno nga mosalmot sa float competition walay bayad sa entrance aron ilang ma-promote ang ilang tagsatagsa ka ahensya.

Matod sa mayor, aduna nay 17 ka kompirmadong contingents hangtod sa Oktubre nga gikonsiderar nga wala pa gihingusgan sa marketing ang ilang paningkamot ilabina sa social media platforms.

“Once it is out, I’m sure mas daghan na ilabi na atong subsidy,” dason niya.

Gitataw ni Garcia nganong nidaghan ang mga contingent tungod sa venue sa festival.

Matod niya tungod kay mobalik na ang festival sa Cebu City Sports Center, gipaabot nga mas daghang contingents ang mokompirmar sa ilang partisipasyon.

Si Garcia nipadayag sa iyang pagsalig nga madugangan pa ang gidaghanon sa mga contingents sanglit layo pa ang nahabiling buwan sa dili pa ang Sinulog Festival.

“By this time last year, mayra og naay lima. But now 17 na ta kabuok,” dugang sa Mayor.

TEMA

Dihang gipangutana kon duna bay mga contingents gawas sa nasod nga gustong mosalmot sa maong festival, si Garcia niingon nga dunay pipila nga nipasabot sama sa gikan sa Korea. Hinuon, wa pa siya masayod kon kinsa ang mikumpirma.

Gipahibawo ni Garcia nga mahibalik na sa orihinal ang tema sa Sinulog 2025 “One beat, one dance, one vision.”

“That simple, dili na Sinulog to the world, sinulog to the Philippines, simple na gyud kaayo,” matod sa Mayor.

Alang sa sunod tuig, ang kapistahan matunong sa Enero 19, 2025, o ang ikatulong Doming­go sa bulan nga adlaw ni Sr. Sto. Niño de Cebu. / JPS