Mga preparasyon sa ‘Suroy’ ipa-level up

Giawhag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang tanang kadagkoan sa amihanang Sugbo nga tadlasan sa Suroy-Suroy Sugbo Northern Escapade nga mo-level up sa pagpangandam alang sa maong kalihukan.

Sa gipahibawo nga datos sa Kapitolyo, moabot sa 420 ka mga bisita ang gilauman nga mosalmot sa Suroy-Suroy Sugbo Northern Escapade sa Enero 23-25, 2024 liwas sa Sinulog festival sa Sugbo.

“It has to be an experience that involves all of your five senses; and more than that, it also enamors the soul. Kanang ma-fall in love gyud ka sa Cebuano culture,” matod ni Garcia.

Nisaad hinuon ang kadagkoan nga mas paninduton pa nila ang kasinatian sa matag bisita.

Ang tulo ka-adlaw nga tourism caravan pangulohan ni Garcia aron masaksihan ang nagkadaiyang tradisyon, kultura, delicacies ug natural nga kaanyag sa amihanang Sugbo.

Subay sa listahan sa Cebu Provincial Tourism Office, molibot ang mga bisita sa 15 ka mga lokalidad sa lalawigan nga sugdan sa Consolacion paingon na sa isla sa Camotes ug balik sa mainland nga motapos sa lungsod sa Liloan.

Lakip sa mga suroyan nga dapit ang white sand beaches, ingon man tilawan ang nagkadaiyang delicacies nga giandam sa matag lokalidad.

Ang package sa maong kalihukan maglangkob sa airconditioned nga katulgan, premium bus, boat fares ug terminal fees, pagkaon, cultural presentations, Suroy-Suroy Kit ug accredited nga tour guides sa matag bus.