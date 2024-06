Mga presyo sa lana mo-us-os

Gianunsyo sa mga kompaniya sa lana sa Lunes, Hunyo 3, 2024, ang nagsagol nga pag-adjust sa presyo sa lana.

Sa ilang tagsa-tagsa ka advisories, ang Pilipinas Shell, Cleanfuel, Seaoil ug Petrogazz niingon nga adunay P.90 matag litro nga pagkunhod sa presyo sa gasolina samtang P.60 ug P.80 matag litro sa diesel ug kerosene, matag usa.

Ang price adjustment mahimo’ng epektibo sa alas 12:01 sa udto sa Cleanfuel stations karong Hunyo 4, 2024, samtang ang Pilipinas Shell, Seaoil ug Petrogazz ipatuman sa alas 6 sa buntag.

Ang Department of Energy nagkanayon nga ang price adjustment dala sa peso versus US dollar depreciation, ang gipaabot nga pagtibhang sa produksiyon sa Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) nga gikatakda sa Hunyo 2, ingon man ang pagsaka sa demand sa diesel sama sa pipila ka mga nasod nga mosulod sa usa ka “panahon sa tigmaneho.”

Giingon niini nga ang pagkunhod sa presyo sa gasolina naapektuhan sa lig-on nga imbentaryo sa Estados Unidos. /TPM, SunStar Philippines