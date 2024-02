Mga produkto sa baka, kabaw gikan 4 ka nasod, gi-ban sa DA

Ang DA nagpagawas og memo­randum order no. 06, nga gipirmahan ni Secretary Francisco Laurel niadtong Pebrero 1, 2024, nga nagmando sa hinanaling pagsuspenso sa pagproseso, ebalwasyon ug pag-isyu sa mga sanitary ug phytosanitary clearances alang sa importasyon sa buhing baka ug kabaw, uban sa ilang mga produkto ug by-products.

Kini nga direktiba nahiu­yon sa mga rekomendasyon sa World Organization for Animal Health.

Ang maong kamanduan wala maglakip sa luwas nga mga pala­liton, sama sa skele­tal muscle meat, gelatin ug collagen, tallow, hooves, ug horns, gikan sa nasangpit nga nasod, basta accredited ang nasod sa pag-import niini subay sa mga termino ug kondisyon sa importasyon sa Pilipinas.

“This Memorandum was issued to prevent the spread of LSD to the Philippines’ local cattle population in countries who have an on-going and stable outbreak of LSD,” sumala sa pamahayag sa DA.

“Secretary Tiu Laurel ordered for the confiscation, seizure and disposal of live cattle and buffaloes as well as products and by-products coming from Libya, Russia, South Korea and Thailand of shipments that didn’t comply with the memorandum,” dugang niya.

Gimandoan usab ni Laurel ang Veterinary Quarantine Office sa DA nga mohimo og mas estrikto ug mas hugot nga pag-inspeksyon sa tanang nangabot nga buhing baka ug kabaw i­­ngon man mga produkto ug by-products.

Ang LSD usa ka sakit sa mga baka nga gikan sa usa ka virus nga gipasa sa mga insekto nga nagsuyop sa dugo sama sa lamok ug maoy hinungdan sa hilanat, mga bukol sa panit ug mahimong hinungdan sa kamatayon, labi na kadtong wala pa kaniadto.

Ang virus mahimong hinungdan sa daghang pagkawala sa produksiyon apan mahimo nga makontrol pinaagi sa pag-culling o pinaagi sa pagbakuna.

Ang una nga gitaho nga LSD outbreak natala sa Southeast Asia kaniadtong 2020 nga nakaapekto sa Vietnam ug Malaysia ug pagkahuman sa Thailand ug Laos.

Wala pay kaso nga na-report sa Pilipinas ug Indonesia hangtod karon. / SunStar Philippines