Mga proyekto ni Ralota di pang band aid

Ang mga problema sa barangay nagkinahanglan og malungtaron, di band aid nga solusyon. Mga proyekto nga molahutay sa paglabay sa panahon nga mapahimudsan sa tanan.

Sukad sa paglingkod ni Brgy. Captain Michael L. Ralota sa T. Padilla niadtong 2004, iyang nakita ang panginahanglan sa barangay, pagsulbad sa naghasol nga baha ug pag-usab sa dagway sa barangay nga moresulta usab sa maayong ekonomiya alang sa mga lumolupyo.

Busa, siya nipatuman og re-blocking ug gibalik ang naandan nga gilapdon sa karsada.

Bisan gani ang desinyo sa multi-purpose hall iyang gipausab human niya nasuta nga di maayo ang all-glass front tungod kay bantang sa init ang edipisyo kon hapon.

AGIANAN SA TUBIG

Tungod kay catch-basin kun agianan sa tubig ang Brgy. T. Padilla ug gipalibutan og mga sapa, importante ang saktong disenyo sa drainage.

“The only way to solve it [baha], is to have plenty of drainage maong mo-subside og dali ang baha,” pagpasabot ni Ralota.

Sa iyang “Flood Control Drainage System,” paladman ang mga kanal ug i-elevate ang mga dalan ug mamutang og sump pit, usa ka tigumanan sa tubig nga pagkahuman, i-pump ngadto sa haom nga agasanan.

Kini nga proyekto ipatuman pinaagi sa pundo gikan ni Cebu City First District Rep. Rachel Marguerite “Cutie “ Del Mar.

Gibana-bana nga mogasto kini og P13 milyunes.

NAPATUMAN

Karon, ang barangay dunay mga sakyanan sama sa garbage truck, traveller’s car, coaster ug ambulansya.

Nagbutang usab siya og 20 ka mga CCTV camera nga dunay suga ingon man paging system nga konektado sa barangay hall.

Nagsige na usab og trabaho sa ilang tulo ka panel nga Hybrid Solar Power nga mogamit og tulo ka source: battery, sunlight, ug Visayan Electric.

Matod ni Ralota nga halos P30,000 ang ilang mabayran matag buwan apan pinaagi sa solar, 60 porsyento ang mapakunhod sa bayranan.

ANG UMAABOT

Nagplano si Ralota sa pagtukod og dakong merkado nga maisip nga one-stop shop, diin dunay baligya nga organic ug naandan nga mga produkto.

Butangan kini og food court nga dumalahon sa barangay, diin mabaligya ang specialty foods. Himuon kining “lively” nga dunay banda ug telebisyon.

Sa likod niini, naa ang wet market ug bugasan.

Pinaagi niini, ang dapit mamahimong attraction sa domestic tourists.

URBAN GARDENING

“Instead of beautification, hitting two birds in one stone.”

Mao kini ang panglantaw ni Ralota alang sa T. Padilla nga gawas nga makadani og mga bisita, ila usab nga maangkon ang food sustainability pinaagi sa urban gardening.

Ang mga lumolupyo bansayon ug tagaan og mga recycled nga drum ang kada balay aron tamnam og klase-klaseng mga tanom ug herbal plants.

Butangan usab og pasong sa barangay aron makabuhi og isda sama sa tilapia.

Apil kini sa domestic tourist market ni Ralota nga magpakita sa preskong ani ug kuha gikan sa ilang tugkaran.

Nagtinguha siya nga mapa­barog ang lima ka andana nga edipisyo kon maareglo na ang suliran sa luna niini.

Ibutang ang tunghaan, motor pool, mini hospital, Lupon, Gender and Development, Sangguniang Kabataan, E-library ug health center.

Ang iyang legasiya nga ikabilin mao ang barangay monitoring system, diin ang records sa mga lumolupyo mapahimutang.