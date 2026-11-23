Nilusad og lihok protesta ang mga progresibong grupo sa Sugbo sa pagpanguna sa Bayan Muna Central Visayas sa atubangan sa buhatan ni Bise Presidente Sara Duterte sa dalan Escario sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes sa buntag, Nobiyembre 23, 2026.
Dala ang effigy sa usa ka buaya nga nagrepresentar sa mga kawatan nga mga kongresista ug karatola nga nagpatik nga konbiktuhon na si Bise Presidente Sara Duterte taliwala sa giatubang niini nga impeachment sa Senado.
Matod ni Jaime Paglinawan, chairman sa Bayan Central Visayas, nga nangita na sila og accountability ug hustisya pinaagi sa pagkombikto sa bise presidente.
Gihulagway ni Paglinawan nga malinawon ang ilang gihimong lihok protesta sanglit igo lang sila nga nanawagan sa pagpalagpot kang Duterte.
Matod niya nga sa nagpadayon nga impeachment maklaro kaayo ang mga ebidensya nga gilatag sa prosekusyon nga duna gyuy ill-gotten wealth ang bise presidente.
Wala sab makaguba ang depensa sa mga ebidensya nga napakita sa prosekusyon ilabi na nga wala motakdo ang gipatim-aw sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) sa maong opisyal.
“Ang panawagan sa mga Sugboanon ‘Convict Sara Now’, kay klaro kaayo diha ang ebedensya sa ill-gotten wealth, pila na ka hearing nga gitagaan ang depensa aron kontrahon ang ebedensiya ug mga testimonya sa mga witness hisgutanan sa pagkamkam niya sa bahandi, paga-ngkon niya og kabtangan ug ang pag-apil niya sa negosyo nga gidili man na isip bise presidente,” matod ni Paglinawan.
Wala na hinuon magsunog sa effigy ang mga raliyesta human nihangyo ang kapulisan sa dakbayan nga dili kini buhaton ilabi na nga duol ra gasoline station. Igo na lang nga gi tagud-tagod sa mga nisalmot sa rally ang gihimo nila nga effigy nga usa ka buaya.
Human sa gihimong rally, ang mga kawani sa opisina sa bise presidente ang nanganaog ug nanghatag og tubig. / AYB