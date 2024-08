Mga residente gipasidan-an bahin sa waterborne diseases

Tungod sa pag-abot na sa ting-ulan ug nag-ung-ong nga La Niña phenomenon sa nasod, ang mga residente sa Lapu-Lapu City gipahimangnuan nga magpraktis og husto nga sanitasyon.

Magkuha og limpyo nga tubig aron malikayan ang pagpanakod og mga sakit.

Si Agnes Realiza, opisyal sa City Health, niingon sa SunStar Cebu nga dunay kaso sa mga sakit gikan sa tubig sa dakbayan apan dili alarming.

“We have isolated cases but that is normal, it is inevitable. So far, there are no instances of clustering or an outbreak,” matod ni Realiza.

Sumala sa datos sa City Epidemiology Surveillance Unit, ang Dakbayan adunay 85 ka narekord nga mga kaso sa acute bloody diarrhea, 24 ka mga kaso sa acute viral hepatitis, ug 22 ka mga kaso sa typhoid ug paratyphoid fever gikan sa Enero hangtod Hunyo 2024.

Sa samang panahon sa miaging tuig, ang Dakbayan nakatala og 82 ka mga kaso sa acute bloody diarrhea, 23 ka mga kaso sa acute viral hepatitis, ug 15 ka mga kaso sa typhoid ug paratyphoid fever.

Ang mga sakit nga gikan sa tubig tungod sa pathogenic microorganisms nga makuha pinaagi sa pag-inom ug pagkaon og pagkaon sa kontaminadong tubig. / DPC