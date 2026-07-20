Mga residente, motorista sa Lapu-Lapu makabenepisyo sa drainage project sa Basak

Gilauman nga makabenepisyo sa dili madugay ang mga residente ug motorista sa Dakbayan sa Lapu-Lapu samtang nagpadayon ang pagtukod sa drainage system sa Jorge Tampus Road sa Barangay Basak, diin gidugangan pa og mga ekipo aron mapaspasan ang paghuman sa proyekto.
Nagpadayon ang konstruksyon uban sa project contractor nga GT Construction nga nipakatap og duha ka backhoe sa project site, matod ni Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan sa usa ka recorded video niadtong Dominggo, Hulyo 19, 2026.
Matod ni Chan, ang usa ka backhoe gigamit sa pagguba sa konkreto samtang ang usa gigamit sa excavation o pagkawot aron mapaspasan ang pag-instalar sa drainage system.
Una na nga gihangyo sa kongresista ang contractor ug ang Department of Public Works and Highways (DPWH) 6th District Engineering Office nga paspasan ang paghuman sa drainage project human makadawat og mga reklamo gikan sa mga motorista ug residente tungod sa limitado nga agianan ug grabeng traffic, ilabina sa pagsugod sa ting-uwan ug pag-abli sa klase.
Nagsugod ang proyekto niadtong Hunyo 25, 2025.
Ang District Engineer sa DPWH 6th District Engineering Office nga si Gumer Castillo, uban sa mga inhenyero sa ahensiya, niinspeksyon sa project site aron masusi ang elevation sa drainage line sa wala pa i-instalar ang mga box culvert.
Matod ni Chan, nisaad ang contractor nga makataod og 18 ka box culvert matag semana.
Samtang, ang City’s Clearing Team, sa koordinasyon sa City Project Development and Monitoring Office, mopahigayon og pagpanglimpyo pinaagi sa pagtangtang sa mga estrukturang nakasulod sa 10-meter right-of-way sa Jorge Tampus Road aron mapadali ang road widening ug mapaayo ang dagan sa trapiko.
Ang mga structure nga naapil sa project area iya sa mga tag-iya sa balay nga niuyon sa paghatag og luna alang sa road widening project nga magtugot sa pagpalapad sa duha ka kilid sa karsada gikan sa lima ka metros ngadto sa 10 metros. / DPC