Mga residente ‘pabiyaon’ sa CICC; dunay mireklamo og harassment

Informal nga mga settler nga naghimo sa Cebu International Convention Center (CICC) nga ilang pinuy-anan niining milabay nga katuigan namasangil nga sila nakadawat og notisya sa pagbakante ug bulontaryong pagguba sa ilang mga istruktura.

Ang notisya nga gikan sa Housing and Urban Development Offce (HUDO) nadawat sa pipila ka mga residente niadtong Hunyo 8, 2024 base sa nakuha nga kopya sa Superbalita Cebu sa miaging semana.

Base sa giingong notisya, duna lang silay 15 ka mga adlaw sa pagbiya sa dapit kay dunay pagatukuron nga government center sa dapit.

Sagad sa mga lumolupyo sa dapit mao ang mga nasunogan sa Brgy. Guizo niadtong 2016 ug Brgy. Tipolo niadtong 2019.

Kadaghanan sa mga nagreklamo mga paryente ug mga tawo nga nag-abang gikan sa mga pamilya nga nawad-an sa ilang puy-anan tungod sa sunog sa Mandaue City ug gitugotan nga temporaryo nga magpuyo sa lugar sa CICC.

Nipadala og press release sa Superbalita Cebu niadtong Miyerkules, Hunyo 12, ang Tipolo Residents Association pinangulohan ni Ursina Torregosa.

Matod niya nga wa sila magdahom nga padad-an sila og notisya sa Hudo tungod kay gipasaligan na sila og kabalhinan. “Wala mi nagdahom nga padalhan mi sa HUDO og abiso kay daan na silang nagpasalig namo nga ibalhin tanang mga nasunogan; una sa ‘Pasilong sa Paradise’, nig human kay sa gitukod nga building sa Maharlika Tipolo. Gani gipangayoan sa HUDO among organisasyon [TRA] og lista sa mga miyembro kay daw siguruon nila og pahimutang sa usa ka block sa Pasilong, ug dayon, sa building 3 sa housing among organisasyon. Nahibulong nalang mi nga nanghatag naman hinuon silag abiso pila lang ka adlaw human mi nisumite og lista.”

Matod niya nga kon wa diay plano nga ipahimutang sila og seguradong kabalhinan gitugtan na lang unta sila sa pagtukod og balik sa ilang mga pinuy-anan.

Hinuon, matod ni Torregosa nga di kini unang higayon nga gibuhat kini sa Hudo kanila.

“Maskin ang kontra kabos nga RA 7279 (Sec 28) kay ilang gilapas tungod wala man silay gibuhat nga konsultasyon sa mga hingtungdan, dili subay sa 30 days ang pagpadala og abiso, ug wala daan mapirmi ang kahilunaa usa pahawaon,” nagkanayon si Torregosa.

Ila usab nga gipasanginlan ang mga sakop sa 14th Civil-Military Operations “Katipanan” Battalion nga nang-harass kanila sukad niadtong Abril 2024.

Si Mandaue City Administrator Jamaal James Calipayan nisalikway sa mga pasangil.

“Wala kini naghatag og kasigaraduhan kung giharass gyud sila kay so far wala pamay ni reklamo namo diri,” matod ni Calipayan dihang gikuhaan og reaksyon niadtong Hunyo 13, 2024.

Gipasanginlan ang mga sundalo nga balik-balik nga misulod sa CICC uban ang listahan sa mga sakop sa Tingob Residents Association (TRA) ug mga litrato sa mga mobilisasyon sa grupo nga gikatahong gihatag sa Hudo sa Siyudad.

Apan gisalikway ni Calipayan ang ilang mga pasangil kay dili tinuod, walay basehanan ug walay basehanan.

Siya niingon nga ang maong pahibalo wala magpasabot og dinaliang demolisyon.

Gitataw ni Calipayan nga ang LGU nagprayoridad sa dul-an sa 500 ka mga pamilya nga nawad-an og pinuy-anan sa sunog sa Barangay Guizo niadtong 2016 ug Sitios Basubas ug Maharlika sa Barangay Tipolo niadtong 2019, kinsa kasamtangang nagpasilong sa CICC.

Ang mga sharers ug mga nag-abang, matod niya, wala gikonsiderar sa relokasyon.

“Majority of the complainants are sharers and renters since they are not included in the housing that the City will provide. Only the beneficiaries will be housed. These sharers and renters are not even supposed to be there. Most of them are staying with parents who are the actual housing beneficiaries,” matod ni Calipayan.

Nagplano ang Mandaue City Government nga sugdan na ang pagguba sa CICC karong Hulyo. Ang relokasyon sa mga benepisyaryo sa pabalay gitakda sa ulahi ning buwana.

Si Marina Pam-ot, usa ka benepisyaryo, lima na ka tuig nga nagpuyo sa CICC. Siya miingon nga andam siya nga mobiya bisan unsang orasa, ug naghinamhinam nga mobalhin sa iyang bag-ong balay.

“Wala raman sad ko naapektuhan sa abiso sa Hudo kay beneficiary man jud ko daan diri.”/ REV, CAV