Mga residente sa Polog mireklamo tungod sa trapik, baho nga basura

Nipadayag sa ilang reklamo ang mga residente sa Barangay Polog, Lungsod sa Consolacion tungod sa dili maayong baho ug kahuot sa trapiko tungod sa taas nga linya sa mga trak sa basura paingon sa Asian Energy System Corporation (AESC) landfill.
Matod sa mga residente atol sa usa ka public hearing niadtong Huwebes, Enero 15, 2026, sa Polog gymnasium, ang mga trak sa basura gikan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug mga pribadong hauler sagad mag-alirong sa mga dalan sa barangay, hinungdan sa kahuot sa trapiko ug baho nga basura.
Ang maong public hearing gihimo human nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Konseho sa Barangay Polog nga nagbabag sa paglabay og basura gikan sa ubang mga lungsod ngadto sa landfill nga nahimutang sa ilang barangay.
Sa ilang pamahayag, gikutlo sa konseho sa barangay ang kabalaka alang sa kaluwasan sa publiko, panglawas, ug kaayuhan sa palibot.
Matod nila, ang mga insidente kalabot sa landfill sa ubang dapit nagpakita sa mga risgo sa dili hustong paglabay sa basura.
Gipahimug-atan sa konseho nga giuna nila ang pagpanalipod sa mga residente ug sa kinaiyahan.
Atol sa hearing, ang mga opisyal sa AESC landfill niingon nga andam sila nga modawat sa mga trak sa basura nga walay langan sa higayon nga makaabot na kini sa pasilidad.
Apan, ilang gipasangil nga ang taas nga linya sa garbage trucks naggumikan sa mga inspeksyon ug pag-check nga gihimo sa Cebu City Department of Public Services (DPS) sa dili pa kini mosulod sa landfill.
Bisan pa man niini, ang mga residente niingon ang kahuot ug baho padayon nga nakaapektar sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Matod sa mga opisyal sa barangay, ang mga mulo nga gipadayag atol sa hearing ipadangat ngadto sa mga hingtungdan nga ahensiya samtang nagpadayon ang mga diskusyon bahin sa waste management ug ang epekto sa operasyon sa landfill sa komunidad. / EHP