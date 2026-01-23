Mga sakop sa CCPO gipaubos og drug test, wa pay resulta

Kapin sa duha ka gatos ka mga uniformed ug non-uniformed personnel sa Cebu City Police Office (CCPO) ang gipaubos sa kinalit nga drug test sa PNP Forensic Unit 7 isip kabahin sa internal cleansing sa Philippine National Police.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa CCPO, nga tinguha sa ilang hepe nga si Police Colonel George Ylanan ug ni Police Regional Office (PRO) 7 Director Brigadier General Redrico Maranan nga limpyohan ang ilang grupo gikan sa mga polis nga mogamit og ilegal nga drugas.
Ang CCPO dunay kapin sa 1,300 ka mga police personnel wala pay labot niini ang mga civilian personnel.
Kon dunay magpositibo sa paggamit sa ilegal nga drugas ipaubos pa kini sa confirmatory test sa Kampo Crame ug kon mao gihapon ang resulta, mag-atubang kini og kasong administratiba og pagkataktak sa trabaho.
Sa pagkutlo ning balita, wala pay resulta sa maong drug test. / AYB