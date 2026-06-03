Mga sakop sa CPPO gi-drug test

Gipaubos sa kinalit nga drug test niadtong Martes, Hunyo 2, 2026, ang mga personnel sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr.
Ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot aron mapalig-on ang integridad, accountability, ug professionalism sa han-ay sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo.
Ang drug test gipahigayon sa mga personnel sa Regional Forensic Unit 7 isip kabahin sa internal cleansing program sa Philippine National Police aron maseguro nga drug-free, disiplinado ug andam sa pagtuman sa ilang katungdanan ang mga polis.
Gipasabot ni Mangelen nga ang kinalit nga drug test nagpakita sa lig-on nga baroganan sa CPPO batok sa ilegal nga druga ug sa ilang tinguha sa pagmintinar sa taas nga level sa pamatasan ug propesyonalismo sa matag police personnel.
Matod pa niya, importante nga ang mga miyembro sa kapulisan mismo mahimong ehemplo sa pagsunod sa balaod ug magpabiling gawas sa impluwensya sa ilegal nga drugas.
Dugang ni Mangelen, ang pagpakita nga limpyo ang kapulisan sa paggamit sa ilegal nga drugas usa ka mahinungdanong lakang aron mapreserbar ang pagsalig ug pagsuporta sa publiko ngadto sa kapulisan. / AYB