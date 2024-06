Mga security personnel sa Palaro gipakatap na

Pasiunang kapin sa usa ka libo ka mga polis, sundalo, bombero, personnel sa Cebu City Disaster Rislk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard ug Philippine Navy ang ipakatap atol sa mga kalihukan sa 2024 Palarong Pambansa sa unang semana sa Hulyo.

Gipahigayon sa Biyernes, Hunyo 28, 2024, ang send-off ceremony sa South Road Property (SRP) Sinulog ground nga gitambongan sa mga opisyal sa Police Regional Office (PRO) 7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Anthony Aberin, Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug sa Department of Education 7.

Matod ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga ang mga personnel nga giplastada sa send-off ceremony inisyal pa lang kini sanglit moabot ngadto sa 2,000 ka police personnel ang ipakatap lakip sa force multipliers.

Karong adlawa, Hunyo 29, 2024, magsugod na ang pagpakatap sa mga police personnel sa mga billeting area lakip na sa 30 ka venues sa Palarong Pambansa.

“Usa sa mga direktiba sa atung task force commander nga gipangunahan ni Police Brigadier General Anthony Aberin nga mag matngon kinahanglan observant sila during sa ilang deployment, ang gusto gyud niya nga gipaabot nga mensahe sa atoang mga personahe mao ang observe the basic,” matod ni Dalogdog.

Dugang ni Dalogdog nga alerto sila sa kapulisan sugod karong adlawa nga tungod ani wala nag personnel nga gitugotan nga maka-leave sa ilang trabaho.

Hugot ang ilang pagbantay human nadakpan sa Mambaling Police Station ang tulo sa lima ka mga notadong kawatan nga taga Negros Occidental.

Dako ang posibilidad nga duna pay mosunod nga mga notadong kawatan nga mangabot sa dakbayan sa Sugbo subay sa maong dakong kalihukan.

Si Acting Mayor Garcia, sa iyang mensahe, gidasig ang mga mobantay sa tanang event nga kinahanglan nga pagtambayayong aron makab-ot ang malampuson nga Palarong Pambansa.

Gipasalamatan sa kasamta­ngan nga mayor ang mga ahensya sa gobyerno nga ni­salmot sa send-off ceremony.

Masaligon siya sa mga polis ug ubang tinugyanan sa balaod nga mag silbing security personnel nga ilang makab-ot ang tinguha nga luwas, hapsay ug malampuson nga Palarong Pambansa.

“This is no longer a drill. This is what we’ve trained for and we have to go out there and we trust you. You have to go out there and your mission is to keep the peace and order of our entire Cebu Island especially that we are expecting an inflow of about 20-25,000 athletes, trainee’s and coaches alike with their families. I know that you have done this before, but it is specially important for this event because not only Cebu is looking us or the Central Visayas is looking at us, it the entire Republic of the Philippines,” matod sa Acting Mayor.

Sa Hulyo 1, 2024, magsugod na pagpangabot ang mga delegado og mga atleta gikan sa lainlaing rehiyon ug tungod niini, hugot nga seguridad na ang ipatuman ug ipabaha na ang mga personnel sa kadalanan nga maoy mando ni Aberin. / AYB