Mga sektor wa matagbaw sa performance ni PBBM

Nagtapok ang nagkadaiyang cause-oriented groups sa Freedom Park sa Carbon paingon sa dalan Colon niadtong Pebrero 25, 2026, aron sa pagsaulog sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution ug pagpadayag sa ilang kasagmuyo sa kasamtangang gobiyerno.
Usa sa mga nangulo sa martsa mao si Belinda Alleri, ang pangulo sa Panaghugpong sa mga Kabus sa Dakbayan.
Sa pangutana kon unsa ang iyang grado sa performance ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gikan sa 1 ngadto sa 10, “0.5” lamang ang gihatag ni Alleri.
Matod ni Alleri, sulod sa upat ka dekada human sa EDSA, nagpabiling miserable ang ilang kahimtang. Iyang gihulagway ang ilang kinabuhi nga sige lang og pangutang “left and right” aron lang makakaon ug makapaeskwela.
“Ang turko ray nabulahan... lisod kaayo ang among kinabuhi,” asoy pa ni Alleri samtang nanawagan og trabaho alang sa mga kababayen-an.
Gikondenar sab sa Carbohanong Alyansa, pinaagi sa ilang pangulo nga si Juvelyn Gomez, ang privatization sa Carbon Public Market.
Nanawagan sila nga ibasura ang kontrata sa pribadong sektor tungod kay nameligro ang panginabuhian sa mga vendor ug ang pagpuyo sa mga residente sa Sityo Bato, Ermita.
Sa bahin ni Jaime Paglinawan, ang Chairman sa Bayan Central Visayas, iyang gisinggit ang Reporma sa Agraryo, hustong suholan, ug ang paghunong sa political dynasty.
Bisan pa sa madasigong protesta, nagpabiling malinawon ang dagan sa kalihukan sa dalan Colon. Base sa monitoring ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang Information Officer sa Cebu City Police Office (CCPO), dul-an sa 100 ka miyembro sa mga cause-oriented groups ang nisalmot.
Kapin sab sa 100 ka polis ang gipakatap sa CCPO aron mag-monitor.
Naka-full alert ang kapulisan subay sa “Trillion Peso March” apan hapsay ra ang kinatibuk-ang rally ug walay natala nga kagubot. /