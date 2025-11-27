Mga selpon, hinagiban sakmit sulod sa CPDRC

Gipaubos sa kinalit nga Oplan Galugad kon Operation Greyhound sa mga sakop sa Cebu Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa laing police unit ang mga person deprived of liberty (PDL) sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC).
Atol sa gihimong operasyon, nakakuha ang mga awtoridad og mga kontrabando sama sa 104 ka cellular phones, chargers, mahait nga hinagiban sama sa improvised nga kutsilyo ug gabas sa puthaw sa sulod sa mga selda sa mga PDL.
Matod ni Retired Police Superintendent Felipe Montejo, ang Warden sa CPDRC, nga bisan unsa nila ka estrikto, aduna gihapoy makalusot nga mga butang nga gidili sulod sa prisohan.
Iyang gipasabot nga hugot nila nga gidili ang mga kontrabando, lakip na ang selpon sanglit aduna na silay E-Tawag sa sulod sa pasilidad nga mahimong gamiton sa mga PDL nga gustong motawag sa ilang pamilya.
Tungod niini, mopalawom sa ilang imbestigasyon ang CPDRC uban sa kapulisan ug PDEA kon kinsa ang nagpalusot sa maong mga kontrabando aron ila kining mahatagan og aksiyon.
Ang CPDRC adunay 993 ka PDLs diin kapin sa 80 niini mga babaye.
Gitinguha ni Montejo nga mawagtang na ang mga kontrabando sanglit mahimo kining gamiton sa mga PDL sa ilegal nga kalihukan.
“Atong gi-expect nga wala unta ning mga contraband para ma-maintain nato ang kahapsay ug kalinaw diri sa atong facility,” matod ni Montejo.
Nibutyag si Investigation Agent III Jonar Cuayzon, ang Acting Provincial Officer sa PDEA 7 Cebu, nga ang tumong sa Oplan Galugad mao ang paglimpyo sa mga jail facility.
Iyang gipasabot nga mapakyas ang ilang tumong sa pag-rehabilitate sa mga PDL kon naa pay cellular phones nga magamit ang mga pinisiro sa pag-contact sa ilang mga kauban sa gawas nga maoy ilang gisaligan sa pagpayuhot sa ilegal nga drugas.
Tungod sa mga nakuha nga butang, pahugtan pa sa CPDRC ang pag-monitor sa mga dalaw lakip na sa mga personnel aron mahibaw-an kon dunay nagpalusot kanila. / AYB