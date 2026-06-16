Mga senador gidasig nga motambong sa sesyon nga gipatawag ni Marcos

Giawhag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian niadtong Martes, Hunyo 16, 2026, ang tanang senador nga motambong sa special session karong adlawa, Hunyo 17, nga gipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., dungan sa pag-ingon nga ang usa ka adlaw nga kalihokan angayng gamiton sa paglihok sa mga dugay nang naka-pending nga mga balaudnon ug mga pagtudlo sa katungdanan.
Matod ni Gatchalian, ang mga senador gikan sa majority ug minority bloc angayng mosalmot sa sesyon aron matabangan ang Kongreso sa pagpasar sa mga dinalian nga balaudnon ug pagtuki sa mga butang sa Commission on Appointments (CA), lakip na ang kumpirmasyon sa lima ka mga heneral sa militar.
“For me, it is important that we approve all of these bills and not waste this special session because this is our opportunity to finish everything that has been pending, which is why it’s important for our senators to attend,” sumala pa niya sa usa ka chance interview.
Dugang pa niya, ang dugang kalangan sa pag-aproba sa mga pagtudlo sa militar mamahimong makaapekto sa katakos sa mga hingtungdang opisyal sa hingpit nga pagtuman sa ilang mga katungdanan.
Matod ni Gatchalian, nakig-alayon na siya sa pamunoan sa Kamara, ug nidugang nga gipasalig ni Speaker Bojie Dy III ang pagtambong sa mga miyembro sa Kamara ngadto sa CA.
Ang espesyal nga sesyon gikatakdang magsugod sa alas-9 sa buntag, mopahuway sa alas-11 sa buntag alang sa tigom sa CA, mobalik sa hapon, ug motapos tali sa alas-4 ug alas-5 sa hapon.
Ang panawagan alang sa pagtambong miguwa samtang si Senate President Alan Peter Cayetano ug ang mga kaalyado niining senador nihangyo sa Korte Suprema nga ideklarar nga walay bili ang sesyon sa Senado niadtong Hunyo 3 nga nagtudlo kang Gatchalian isip acting Senate president, dungan sa rason nga ang maong kalihokan kulang sa korum (quorum) nga gikinahanglan sa Konstitusyon.
Sa usa ka petisyon alang sa certiorari and prohibition, ang grupo ni Cayetano miingon nga 12 lamang ka senador ang nitambong sa dihang gipatawag ang sesyon, gi-organisar og usab ang pamunoan, giusab ang mga tsirman sa komite, ug giamendahan ang mga lagda sa impeachment. / PNA