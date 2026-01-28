Mga senador naglaraw nga mga opisyal sa China ideklarang persona non grata

Pipila ka mga senador ang kasamtangang naghisgot sa pagpasaka og resolusyon nga magrekomendar kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga ideklarar ang pipila ka opisyal sa Chinese Embassy sa Manila isip persona non grata.
Sa usa ka interview sa radyo, giingon ni Senador Erwin Tulfo nga ang Presidente lang sa Pilipinas ang adunay gahom sa pagdeklarar sa usa ka langyaw nga diplomat isip persona non grata.
Nahitabo kini taliwala sa nagkagrabe nga tensyon tali sa mga opisyal sa Philippine Coast Guard (PCG) ug mga representante sa Chinese Embassy sa Manila, tungod sa agresibong mga lihok sa China sa West Philippine Sea.
Nisamot ang tensyon human ang mga pahayag ni PCG spokesperson Commodore Jay Tarriela nga nagsaway sa mga aktibidad sa China sa mga dapit nga adunay panagbangi, nakadawat og hait nga pagsaway gikan sa Chinese Embassy.
Giakusahan sa embahada ang opisyal sa PCG sa paghimo og mga pulong nga giisip nilang dili angay ug probokatibo, ilabi na sa social media.
Tungod sa maong binayloay og hait nga mga pulong, nanginlabot ang Department of Foreign Affairs (DFA) ug nanawagan sa duha ka kampo nga dumalahon ang panagbingkil sa mas kalmado nga paagi imbes nga maglantugi sa publiko.
Matod sa DFA, gisuportahan nila ang katungod sa opisyal sa PCG sa pagpanalipod sa soberanya sa Pilipinas, apan nanawagan sab sila og “propesyonal ug matinahuron nga panaghisgot” aron dili mabalda ang nagpadayon nga diplomatikong negosasyon bahin sa mga isyu sa dagat.
Ang mosunod nga mga senador ang unang nipirma sa resolusyon nga nagkondena sa mga pamahayag sa Chinese Embassy ug nagsuporta sa baruganan sa mga opisyal sa Pilipinas: Senate President Vicente “Tito” Sotto III, Panfilo “Ping” Lacson, Juan Miguel “Migz” Zubiri, Francis “Kiko” Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Bam Aquino, Lito Lapid, Camille Villar, ug Mark Villar. /TPM / SunStar Philippines