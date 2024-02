Mga senior citizen gitudloan bahin sa digital technology

“Sa edad ko na ito, very thankful ako! Ako ay 75 years old ngayon, still moving at masigla. At ayun nga, nadagdagan ang knowledge ko sa digital na mga impormasyon. Napakagandang bagay para sa amin ito. Ito ay malaking tulong sa amin. At hindi lang sa akin. Kung baga, maibabahagi ko ito sa aking mga ka-senior na hindi rin nakakaalam ng iba. Mabigyan ko rin sila ng knowledge na nalaman natin dito sa programang ito,” matod ni Menor.

Si Menor usa sa dul-an sa 200 ka senior citizens sa Metro Manila nga ning-apil sa Globe’s inaugural “Teach Me How to Digi” Learning Session niadtong Enero 25, 2024, ang sentro sa kampan­ya sa kompanya nga #SeniorDigizen nga nagtumong sa pagdala sa mga tigulang nga Pilipino sakay sa digitalization journey.

Sa sisyon, ang mga tigulang nakakuha sa ilang higayon sa spotlight, nakadawat sa usa ka espesyal nga curated set sa mga tutorial sa batakang mga kahanas sa digital nga naglakip sa Smartphone 101 ug paggamit sa mga himan sama sa Google’s email service GMail, fintech super app GCash, ug telehealth service KonsultaMD.

“Napakaganda at napakalinaw ng mga sinabi. Nakaka-impress. At saka para sa seniors, napakalaking bagay itong programa na ito dahil alam niyo naman mga senior, may mga senior moments. Ngayon, napapadali natin mga bagay na mahirap gawin.." dugang ni Menor.

Si Enrique dela Paz, usa ka 64-anyos nga retiradong seaman gikan sa Pasig City, nii­ngon nga importante alang sa mga tigulang ang pagkat-on sa digital nga kahanas aron mahimong mas sayon ​​ang matag adlaw nga buluhaton.

“Masaya na at least na-iimbitahan kami nga ma­kat-on maski na sa ingon ani nga edad.." matod ni dela Paz.

Sa laing bahin, si Eulenia Jerez, kinsa dugay nang nagtrabaho sa mga programa sa komunidad sa Quezon City, niingon nga nindot kaayo ang pagkat-on sa bag-ong mga kahanas sa digital.

“Siyempre ‘yung mundo ng digital, mahirap para sa amin ‘yan, dahil kami ay di nagsimula diyan. Ang magpaturo ay mahirap din. Pero gusto n­amin ma-enjoy..." matod ni Jerez, 71.

Siya niingon nga ang pagpauswag sa mga kahanas sa digital makatabang kaniya sa pag-apil sa mas daghang sibiko nga mga kalihokan sa pagserbisyo sa uban:

Ang #SeniorDigizen nga kampanya nahisubay sa pagduso sa Globe alang sa digital inclusion, nga nagtumong sa pagtabang sa mga tigulang nga mabuntog ang mga kabalaka ug sayop nga pagsabot sa digital technology.

"These days, digital skills are indispensable. And we believe that everyone should be included, especially our seniors who deserve to enjoy the benefits of technology as they advance in age," matod ni Yoly Crisanto, Chief Sustainability and Corporate Communications Officer sa Globe Group.