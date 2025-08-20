Mga senior citizen sa Bacolod City gipanghatagan og local pension

Gisugdan na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Bacolod, Probinsiya sa Negros Occidental ang pag-release sa local social pension ngadto sa dili mominos 1,510 ka senior citizens sa dakbayan.
Alang sa bedridden beneficiaries, kini personal nga gihatod ni Mayor Greg Gasataya uban sa Department of Social Services and Development (DSSD) sa ilang mga balay aron masiguro nga madawat nila ang ilang mga benepisyo.
Niadtong Lunes, Agusto 18, 2025, si Gasataya nipahigayon og door-to-door visit sa balay ni Pedro Valdez, 74, residente sa Barangay Sum-ag.
Si Valdez, kinsa nakigbatok sa pulmonary disease, nipadayag sa iyang pasalamat sa espesyal nga pagtagad gikan sa siyudad.
Nagpasalamat og dako si Valdez nga personal siyang gibisita ni Gasataya gumikan kay dili na siya makaadto sa payout centers.
Si Valdez nakadawat og P1,500 nga pension.
Ang DSSD sa sayo pa nitabang usab kang Gregorio Catolico sa Barangay 23, kinsa nakigbatok sa laryngeal cancer ug renal failure sulod sa usa ka dekada.
Ang iyang asawa, si Nancy Catolico, nidawat sa pension alang kaniya, nga nagpahayag sa pasalamat sa iyang pamilya.
Matod ni Nancy nga dako gyud kaayo kini og tabang alang kanila hilabi na kay adunay sakit ang iyang bana.
Dugang pa niya nga nangayo usab sila og tabang nila ni Gasataya ug Congressman Alfredo Benitez, ingon nga ang duha nagsuporta sa ilang mga panginahanglan.
Gihatagan ug gibug-aton ni Gasataya ang pagkamahinungdanon sa door-to-door distribution aron masiguro nga ang tanan nga kwalipikado nga mga benepisyaryo maserbisyohan.
“For us, this is one way of appreciating their efforts and letting them feel loved. They were the ones who sacrificed for us, so it is only fitting that we put them first,” sumala sa mayor.
Ang local social pension program gibase sa City Ordinance No. 1010, nga naghatag usab og benepisyo sa mga persons with disabilities (PWDs).
Dugang pa, si Gasataya niingon nga gipaspasan usab sa city government ang pagtukod og Senior Citizens Center aron mapalambo ang serbisyo sa mga tigulang. / MAP