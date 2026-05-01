Mga show sa TV5 ubos og rating

Walay nigawas nga ratings sa pilot episode sa duha ka bag-ong teleserye sa TV5 nga "A Secret in Prague" ug "My Bespren Emman" nga nagsugod niadtong Lunes, Abril 27, 2026.
Apan base sa Abril 28 nga TV rating, ang "A Secret In Prague" nakakakuha ra og 1.2%, samtang ang "My Bespren Emman" aduna ray 1%.
Samtang, mas nitaas pa ang rating sa kaatbang niini nga Sang’gre sa GMA tungod kay matapos na ni sa Mayo 8, 2026. Ang "Sang’gre" may 10.2%, samtang ang "Blood vs. Duty" sa ABS-CBN may 3.8%. Giingong nagpabilin sa numero uno ang "24 Oras" nga may 10.4% batok sa "Frontline Pilipinas" nga may 1.4%, ug "TV Patrol" nga 2.8%. Sa noontime show, padayong gidominar sa "It’s Showtime" ang rating game nga may 5.2% batok sa "Eat Bulaga!" nga may 3.1%.
Sa laing bahin, ang "Never Say Die" sa GMA may 7.3%, batok sa "The Alibi: Ang Buong Katotohanan" sa ABS-CBN nga may 3.2%.
Apan sa Top 10 TV Shows sa Netflix Philippines, giingong naa sa ikaduha karon ang "A Secret in Prague" nilang Enrique Gil ug Andrea Brillantes.