Mga simbahan puno sa mga magtutuo

Sa dili pa mosubang ang adlaw, dungan nga madungog ang bagting sa mga kampana sa simbahan samtang ang mga debotong Katoliko nangandam alang sa Misa de Gallo, ang naandan nga siyam ka adlaw nga misa sa kadlawon nga gipahigayon sa dili pa ang Pasko.
Napuno ang mga parokya sa mga magtutuo sugod pa sa alas 4 sa kaadlawon, aron motambong sa misa taliwala sa kabugnaw sa panahon—usa ka karaan na nga tradisyon nga gihimo sa tibuok nasod.
Sa sulod sa mga simbahan, ang mga kanta sa pagdayeg ug mga pag-ampo maoy nagtimaan sa pagsugod sa adlaw, nga nagpakita sa lawom nga relihiyosong kagikan sa mga Sugboanon sa panahon sa Pasko.
Aron mahatagan og higayon kadtong dili makabiya sa ilang mga puwesto, gipahigayon usab ang misa sa kaadlawon didto sa Carbon Market.
Kini nagtugot sa mga tindera, kargador, ug mga mamalitay sa sayong kabuntagon nga makaapil sa tradisyon sa Misa de Gallo.
Taliwala sa ilang ka-busy, ang mga mamaligyaay mohunong kadiyot gikan sa ilang trabaho aron mag-ampo sa dili pa mopadayon sa ilang negosyo.
Alang sa daghang mga lumolupyo, ang pagtambong sa Misa de Gallo nga ubanan sa pagkaon sa tradisyonal nga mga kakanin nahimo nang tinuig nga ritwal nga gipasa gikan sa nagkalain-laing henerasyon.
Kini nga naandan wala lamang nagtabang sa mga lokal nga tindera, apan nagpalig-on usab sa panaghiusa sa mga manimbahay, trabahante sa merkado, ug mga mamalitay sa managsamang diwa sa Pasko. / Mga hulagway gikan ni Juan Carlo De Vela