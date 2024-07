Mga siren gipangtaud sa Mandaue alang sa emergency

Aron mapausbaw ang ilang pagresponde sa linog ug uban pang pagpangandam sa katalagman, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nibutang og tulo ka mga Air Red Siren (ARS) sa importanteng mga dapit aron maalerto ang mga residente sa katalagman.

Kini nga mga siren gibutang na sa Mandaue City Hall building ug parking building, nga adunay mga plano alang sa dugang nga mga instalasyon sa City Social Welfare and Services Office.

Si Buddy Alain Ybañez, pangulo sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office, niingon nga tumong niini nga masangkapan ang tanang government buildings sa dakbayan ug ang 27 ka barangay niini og ARS sa sunod tuig.

Ang mga siren sa city hall ug parking building gi-activate niadtong Hulyo 1, nagtimaan sa pagsugod sa National Resilience Month.

Ang ARS gidesinyo sa paghimo og kusog nga tingog nga madungog hangtod sa usa ka kilometro ang gilay-on, nga naghatag og dinaliang pag-alerto sa populasyon kon adunay umaabot nga katalagman.

Gitambagan ni Ybañez ang mga residente nga “duck, cover, and hold”

kon makadungog sila sa siren, ug pagbakwit lamang kon mohunong ang siren.

“The long siren sound indicates the need to duck, cover, and hold. Once the siren stops, that’s the signal to stand up and proceed to the evacuation area,” matod ni Ybañez sa interbyo sa SunStar Cebu.

Ang ARS mahimo’ng ma-aktibo pinaagi sa pagpindot sa pula nga buton. Bisan pa, alang sa streamlined nga pagpaaktibo, ang sistema gihiusa usab sa command center sa MCDRRMO.

Si Ybañez niingon nga ang instalasyon gipundohan sa budget sa Dakbayan lakip na ang Early Warning System (EWS) nga gitaod duol sa mga suba.

EARLY WARNING

Ang EWS adunay mga camera, speaker, ug sensor aron makamonitor sa lebel sa tubig sa suba ug alerto ang mga residente kon kinahanglan ang pagbakwit. Ang tanan nga mga yunit sa EWS konektado usab sa command center alang sa sentralisadong pagmonitor.

Ang Siyudad adunay walo ka EWS units: duha sa Mahiga Creek sa Barangay Subangdaku, ug unom sa Butuanon River sa Cabancalan, Casuntingan, Alang-Alang, Umapad, Paknaan, ug sa Cebu City duol sa Villa Del Rio.

Aron madugangan ang mga instalasyon sa ARS, ang CDRRMO nang-apod-apod og mga tarpaulin ug nagpahigayon og information and education dissemination campaign sa mga barangay atol sa National Resilience Month.

Kini nga mga paningkamot nagtumong sa pag-edukar sa mga residente bahin sa mga lakang sa pagpangandam alang sa mga linog, pagdahili sa yuta, pagbaha, ug sunog.

Matod ni Ybañez nga kini nga inisyatiba kabahin sa mas lapad nga estratehiya aron masiguro ang kaluwasan ug kalig-on sa mga residente sa Mandaue City.

Giawhag niya ang komunidad nga magpabilin nga nahibal-an ug andam, gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagsabut ug pagpraktis sa mga lakang sa kaluwasan.

Ang mga instalasyon sa ARS, uban sa mga kampanyang pang-edukasyon, gilauman nga makapauswag pag-ayo sa katakos sa siyudad sa pagtubag ug pagpamenos sa mga epekto sa natural nga kalamidad.

Ang CDRRMO padayon nga nakig-alayon sa mga lider sa komunidad aron masiguro nga ang matag residente nakahibalo sa mga protocol sa kaluwasan ug epektibo nga makatubag sa usa ka emerhensya. / CAV