Mga Sugboanon gidapit sa GNation

Uban sa tumong sa pagha­tag og dugang oportunidad sa aspiring tech pro­fes­sio­nals, ang nag-unang finance super app nga GCash nilusad sa ‘Put the G in Sugbo’, ni-host sa ‘GCash Cebu Open House.’

Ang kalihukan gitumong a­­ron pag-tap sa mga merkado sa gawas sa Luzon aron ma­kamugna og mas diversified GNation pinaagi sa pagdala sa naasoy nga fair dinhi sa Cebu.

Ang buhatan sa GCash sa Sugbo kaniadto limitado sa pagkuha og commercial ug sales professionals. Walo ka high-impact tech nga posisyon ang bukas alang sa recruitment sa Cebu, lakip ang senior software engineer, solutions architect, senior Java developer, fraud detection lead, DevOps engineer, agile coach, on-duty manager, ug QA lead.

Sa padayon nga nag-uswag nga kahimtang sa fintecc, ang mga kompaniya naka­kaplag sa panginahanglan sa pagpalig-on sa ilang mga tech team nga adunay labing maayo nga mga talento gikan sa nagkalainlain ug mas la­pad nga pool sa talento.

Determinado ang GCash nga pauswagon kini nga ta­lent pool pinaagi sa pagpala­pad lapas sa mga limitasyon sa pagpangita lang gikan sa Metro Manila.

Atol sa ‘G to Succeed’ panel discussion, si GCash Head of Delivery Engineering Lhor nipaambit, “As long as you take care of your career and as long as you contribute to sol­ving problems, GCash opens up opportunities for you and will fully support you.”

Ang Head of Strategy Communications, Anton, niingon sa pakigpulong nga, “At GCash, when we say we’re pur­pose-driven, [we mean] giving access to financial inclusion towards enriching Filipino’s everyday lives.... it’s rooted in helping Filipinos.”

“When you work [at] GCash—whether you’re in tech, marketing, sales, etc.—you see the direct impact of the app to Filipinos,” dason ni Anton.

Ning tuiga lang, ang finance super app nakakuha og daghang awards gikan sa mga global nga organisasyon lakip na ang LinkedIn, HR Asia, HR Excellence ug Great Place to Work, ug bag-o lang, upat ka mga pasidungog nga may kalabutan sa pagpangulo gikan sa prestihiyusong Stevies Awards.

Ang GCash nasibot alang sa mga tech professional sa Sugbo nga makatabang sa pag-uswag sa mga kausaban sa kompaniya ug makapalig-on pa sa reputasyon sa Sugbo isip lider sa rehiyon.