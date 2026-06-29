Mga Sugboanon gipaandam alang sa panagsang kusog nga uwan hangtod Hulyo 1 tungod sa LPA

Gipasidan-an ang mga residente sa Sugbo nga mangandam sa panagsang kusog nga uwan hangtod sa Miyerkules, Hulyo 1, 2026.
Kini tungod sa epekto sa Low Pressure Area (LPA) nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility (PAR), sumala sa Pagasa Visayas.
Sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Hunyo 29, niingon si Pagasa Visayas Weather Specialist Jhomer Eclarino nga gilauman nga makasinati ang probinsiya og panagsang pag-uwan, diin ang labing kusog, gipaabot sa Martes, Hunyo 30.
“Ang Cebu maka-experience ug occasional heavy rains. Karon, naa na tay nasinati nga pag-uwan nga mahimong kritikal sa atong flash flood ug landslide-prone areas,” matod ni Eclarino.
Gipasabot niya nga ang pag-uwan gipakusgan sa LPA nga namatikdan sa gilay-on nga mga 390 kilometro sa sidlakan sa Guiuan, Eastern Samar, ug adunay taas nga posibilidad nga mahimong tropical depression hangtod sa Lunes sa hapon.
Gitambagan ni Eclarino ang mga residente, ilabina kadtong nagpuyo sa mga lugar nga delikado sa baha ug landslide, nga magpabiling mabinantayon tungod kay ang kusog nga uwan mahimong hinungdan sa kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta.
Nagpagawas sab og advisory ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Region 7 niadtong Lunes, Hunyo 29, nga nag-awhag sa mga motorista ug mga biyahero nga likayan ang mga dalan nga kasagarang mabahaan.
Matod sa ahensiya, nakaandam 24 oras ang ilang mga personnel aron motubag sa mga apektadong lugar sa Metro Cebu, uban sa mga ekipo alang sa drainage cleaning, declogging operations, ug uban pang emergency response.
Giawhag sab sa DPWH 7 ang publiko nga i-report pinaagi sa ilang opisyal nga Facebook page ang mga pagbaha, landslide ug mga pagbabag sa dalan aron dayong matubag.
Gipahinumdoman sa Pagasa Visayas ang publiko nga magpadayon sa pagsunod sa pinakabag-ong weather advisories ug makig-coordinate sa lokal nga mga awtoridad, ilabina ang mga nagpuyo sa flood ug landslide-prone areas.
Samtang, gipamatud-an sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga andam sila sa pag-atubang sa posibleng mga kalamidad, ilabina tungod sa naghulga nga LPA sa Visayas.
Sa pakighinabi kang PDRRMO head Dennis Pastor atol sa iyang pagbisita sa Cebu Provincial Capitol, niingon siya nga andam silang motabang pinaagi sa paghatag og mga ekipo sa mga lungsod nga adunay landslide-prone areas.
Sa laing pakighinabi pinaagi sa telepono sa SunStar Cebu, niingon si Eclarino nga ang LPA katapusang namatikdan 390 kilometro sa sidlakan sa Guiuan, Eastern Samar, alas 11:00 sa buntag niadtong Hunyo 29, 2026, ug adunay “high” chance nga mahimong Tropical Cyclone Henry sulod sa sunod nga 24 ka oras.
Nagpasidaan sab si Eclarino nga ang kusog nga ulan gilauman nga mahimong hinungdan sa flash floods sa mga ubos nga lugar ug landslides sa kabukiran.
Hangtod alas 3:00 sa hapon, nagpagawas ang Pagasa Visayas Regional Services Division (PRSD) og Impact-Based Warning No. 2, nga nagpasidaan nga adunay Minor Impacts nga gilauman sa Metro Cebu.
Naglakip kini sa gagmay nga pagkabalda sa public utilities, pipila ka power interruptions, ug mga kalangan sa transportasyon.
Ang mga Lungsod sa Aloguinsan, Barili, Pinamungajan ug Minglanilla, ug ang mga siyudad sa Naga, Talisay, Toledo ug Cebu, gilauman nga makasinati og moderate to heavy rainshowers uban sa kilat ug kusog nga hangin sa hapon, sumala sa Thunderstorm Advisory No. 20 sa Pagasa Visayas PRSD.
Sumala sa Facebook post sa Cebu Province Public Information Office, duha ka local government units (LGUs) ang nakasuspenso na sa klase niadtong Hunyo 29.
Ang Lungsod sa Santa Fe ug Medellin nisuspenso sa klase sa tanang level. / DPC , Gabriel Solamo, UP Cebu Intern