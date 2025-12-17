Mga suspek sa Bondi Beach massacre, miari sa Pilipinas

Gikumpirmar sa Bureau of Immigration (BI) nga ang duha ka suspetsado sa nahitabong mass shooting didto sa Bondi Beach sa Australia niadtong niaging semana nakapuyo og hapit usa ka bulan dinhi sa Pilipinas.
Matod pa sa tigpamaba sa Immigration nga si Dana Sandoval, si Sajid Akram, 50-anyos, ug ang iyang anak nga si Naveed Akram, 24 anyos, niabot sa Pilipinas niadtong Nobiyembre 1 gikan sa Sydney, Australia ug nibiya sa nasod niadtong Nobiyembre 28, 2025.
Giingon niya nga ang magulang nga Akram usa ka Indian national nga adunay Australian residency, samtang ang iyang anak usa ka Australian national.
Ang duha, sa ilang pagsulod sa Pilipinas, nideklarar nga moadto sila sa probinsya sa Davao.
Sa usa ka interview niadtong Miyerkules, Disyembre 17, 2025, giingon ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff General Romeo Brawner nga ilaha nang giimbestigahan ang mga kalihokan sa mag-ama sa panahon sa ilang pagpuyo sa nasod.
“Sa ngayon ang information pa lang na nakukuha natin totoo yon nakarating sila dito sa Pilipinas, pumunta sa Davao. Ini-investigate natin further ang pinuntahang lugar at sino mga kinausap nila,” matud ni Brawner.
“Sa ngayon po ay napakalaki ng accomplishment ng bansa sa pagpuksa sa mga terorista from 2,000 (members) noon bumaba noong Marawi siege, ngayon konti na lang sila. Kayat hindi po natin makita ‘yung sinasabi na nag-training dito ‘yung dalawang gunmen sa Bondi Beach. Pinag-aaralan natin lahat ng mga anggulo,” dugang niya.
Matod ni Brawner, ang tanang ahensya sa imbestigasyon sa gobyerno nalambigit karon sa pagpahigayon og pakisusi batok sa duha ka armadong lalaki, kinsa namusil sa usa ka selebrasyon sa holiday sa mga Judio niadtong Disyembre 14, diin nakapatay og labing menos 16 ka indibidwal, lakip na ang usa sa mga mamumuno. /TPM / SunStar Philippines