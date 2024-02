Mga suspek sa crime of passion nailhan na

Parehong dunay mga kaso ang usa ka tomboy nga biktima sa pagpamusil ug ang lalaki nga suspek sa insidente sa Sitio Tabucanal, Poblacion Pardo, dakbayan sa Sugbo, pasado alas 10 sa gabii sa Lunes, Pebrero 19, 2024.

Giingong sila nag-ilog sa usa ka babaye.

Si Police Major Jeciree Basitao, hepe sa Inayawan Police Station, niingon nga unang nigawas ang ngalan sa usa ka Marvin Tura Cordova nga maoy gunman.

Apan nasuta sa imbestigasyon nga ang igsuon nga si Mark Tura Cordova, alyas Mak-Mak, maoy nipusil sa biktima, kauban ang suspek nga si Marcelo Padasas, alyas Cielo, drayber sa motorsiklo nga gisakyan atol sa krimen.

Kini human nakita sa CCTV camera ang paggawas sa biktima nga si Crissandra Jane Fernandez, 20, nga nisakay og traysikad sa naasoy nga dapit.

Apan kalit lang nibutho ang suspek ug dayong pusil sa biktima tumong sa walang tiil.

Sa dihang padung na nga dalhon sa tambalanan si Fernandez, nibalik ang suspek ug gitiwasan sa pagpusil.

Ang 16 anyos nga Joshua Padayos, napagan sa pagpusil, naigo sa tiil.

Daling gidala ang mga biktima sa usa publikong tambalanan sa dakbayan sa Sugbo ug naa na sa luwas nga kahimtang.

“We have significant leads, our station is already conducting hot pursuit against the suspects, actually identified na nato ang mga suspects kining duha,” matod ni Basitao.

‘LOVE TRIANGLE’

Nigawas sa gihimong imbestigasyon nga love triangle ang motibo sa krimen sanglit si Fernandez kanhi hinigugma sa gikarelasyon karon sa suspek nga si Mark.

Matod pa nga bisan nagbuwag na ang biktima ug ang gikarelasyon karon sa suspek, kanunay kini nga mosamok kanila hinungdan nga nibahad si Mark nga kon dili mohunong ang biktima, iya kining patyon.

Sa gihimong background investigation sa Inayawan Police Station, nasuta nga ang suspek nadakpan na kaniadto sa kasong robbery ug ilegal nga drugas.

Samtang ang biktima duna usay kaso nga giatubang labot gihapon sa ilegal nga drugas.

Kon dili nila madakpan ang duha ka mga suspek, ila na kini nga pasakaan og kasong frustrated murder sa korte.