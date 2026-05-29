Mga suspek sa kidnapping sa Banilad, gikasuhan na

Gipasakaan na og kasong kidnapping sa Cebu City Police Office ang 11 ka mga suspetsado sa pagdagit sa duha ka lalaki sa usa ka parking lot sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes sa alas 2:30 sa kadlawon, Mayo 11, 2026.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga sa 11 nga gikiha sa piskalya unom kanila ang nailhan na samtang lima ang John Do’s.
Sila kadtong mga lalaki nga sakay sa usa ka puti nga van ug sa Toyota Vios nga nakita sa CCTV camera.
Nailhan na sab ang mastermind sa maong krimen nga wa lang una nganli sa CCPO.
Ang maong mastermind maoy nag-hire sa 11 ka mga tawo aron modagit kunohay sa duha ka biktima.
Kahinumdoman nga nikatap sa social media ang CCTV footage sa nahitabong pagdagit sa duha ka lalaki nga giila lang sa mga alyas nga Glen ug Jake.
Sa nigawas sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nasayran nga giprenda ni alyas Jake ang duha ka sakyanan ngadto kang alyas Glen sa balor nga P1.8 million tulo ka buwan na ang nakalabay.
Niadtong Mayo 11, 2026, sa dihang gipabayran na ang kantidad nga P1.8 milyon lakip ang P150,000 nga interes aron malukat ang sakyanan, nihangyo ang suspek nga ibalhin ang prenda sa laing financier aron makabayad sa unang giprendahan.
Dinhi na nikalit og butho ang usa ka puti nga van ug ang Toyota Vios ug gipugos sila sa pagpasakay niini ug gidala sa Dakbayan sa Naga.
Apan si alyas Glen nagduda nga dunay kalambigitan si alyas Jake sa insidente sa pagdagit nga maoy hinungdan nga iya kining gipasakaan og kaso.
Anaa na sa kustodiya sa CCPO ang Nissan Terra nga maoy giprenda ni alyas Jake. /AYB