Mga suspek sa pagpatay sa barangay konsehal sa Sawang Calero, nailhan na

Duna nay gitumbok nga mga suspek ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa responsable sa pagpusil-patay sa konsehal sa Barangay Sawang Calero niadtong Sabado sa kaadlawon, Enero 3, 2026.
Si Konsehal Ramon Diamante kinsa usa usab ka negosyante og isda sa Pasil Fish Port, ang gipusil sa riding-in-tandem samtang nagbaktas sa may General Gines Street, sa maong barangay.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga dili lang una nila nganlan ang maong mga suspek sanglit nagpadayon pa ang manhunt operation sa iyang mga sakop.
Lakip sa nailhan ang kauban niini nga makita sa CCTV camera nga pulos usab nailhan na sa mga imbestigador sa Sawang Calero Police Station.
Apan usa sa gibutyag ni Ylanan nga ang maong insidente dunay kalambigitan sa laing kaso sa pagpamusil sa maong barangay sa milabay nga mga semana nga dali nga nasulbad sa kapulisan.
“It was related to another shooting incident, it was related because those involved belong to the same barangay, the POIs (persons of interest) or the suspects are identified. They are already the subject of a manhunt operation,” matod ni Ylanan.
Nakakuha na og mga saksi ang kapulisan nga niila sa mga suspek base sa ilang nakita sa CCTV video. Ang maong mga suspek giingon ng anagpuyo ra sab sa maong lugar.
Dugang pamahayag ni Ylanan nga atol sa pag-backtrack sa mga CCTV camera sa dapit, dili lang duha ang responsable sa krimen kon dili naa pay lain nga matawag nila nga accomplice.
Kini nga mga accomplice giingon nga didto sa dapit ug posible’ng naniid o naghatag og impormasyon mahitungod sa movement sa biktima ngadto sa gunman ug sa drayber sa motorsiklo. / AYB