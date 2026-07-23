Mga suspek sa pagpatay sa political vlogger nasikop

Gidakop sa mga awtoridad ang duha ka mga suspek sa pagpatay sa political vlogger nga si Alicia “Mima Alicia” Lipata, sumala ni Philippine National Police (PNP) Public Information Office Spokesperson Colonel Allen Rae Co niadtong Huwebes, Hulyo 23, 2026.
Sa usa ka press conference, gipahayag ni Co nga ang 58-anyos nga gitudlong gunman ug ang 48-anyos nga drayber niini kinsa nadakpan mga alas-8:20 sa buntag sa Barangay Dau, Mabalacat City, Pampanga. Nakuha gikan sa mga suspek ang duha ka hand grenade, usa ka 9mm nga pistola, ug usa ka .45-caliber nga pistola nga gituohang gigamit sa pagpatay. Ipaubos sa ballistic examination ang maong mga armas isip kabahin sa imbestigasyon.
Gidugang ni Co nga pasakahan og mga kasong murder, illegal possession of firearms, ug illegal possession of explosives ang mga dinakpan.
Matod niya, nailhan sa mga imbestigador ang mga suspek pinaagi sa CCTV footage ug sa mga pahayag sa mga saksi.
Si Lipata, 24-anyos, usa ka social media personality nga nailang supporter sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug nagsige og batikos batok kang Bise Presidente Sara Duterte ug sa ubang mga kaalyado sa mga Duterte.
Gipatay si Lipata pinaagi sa pagpusil niadtong kadlawon sa Biyernes, Hulyo 17, sa duha ka nagmotorsiklong mamumuno sa Caloocan City.
Nakaangkon sab og samad ang iyang live-in partner apan naka-survive kini sa maong pagpamusil.
Gipadayag ni Co nga nagpadayon pa ang mga imbestigador sa pag-ila sa utok sa maong pagpatay, sanglit gituohang sakop sa usa ka gun-for-hire group ang mga nadakpang suspek. / TPM / SunStar Philippines