Mga tag-iya og iro giawhag sa pagbantay sa mga binuhi

Taliwala sa naglagiting nga kainit sa El Niño phenomenon ug uga nga ting-init, gitambagan sa city veterinarian ang mga tag-iya og binuhi nga protektahan ang ilang mga hayop gikan sa heat stroke.

Si Jessica Maribojoc, pangulo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF) sa dakbayan sa Sugbo, nihatag og gibug-aton sa kahuyang sa mga mananap, ilabi na sa mga binuhing hayop sa panahon sa “summer” season.

Naglakip kini sa mga lokal nga iro o “aspins,” ingon man ang mugbo nga doble ug triple-coated, short-snouted nga mga kaliwat sa mga iro, ug uban pang mga klase sa mga binuhi, nga kinahanglan dili maladlad sa taas nga temperatura aron malikayan ang mga heat stroke.

“To our pet owners, the heat is rising and one of the most important things that we should look after is the animals, especially our pets,” ingon niya kaniadtong Martes, Abril 2, 2024.

Base sa heat index database sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang Sugbo mosaka sa 38 degrees Celsius hangtod sa Biyernes, Abril 5.

Gipaambit ni Maribojoc ang mahinungdanong mga tip sa mga tag-iya og binuhi nga iro sa paghimo og proactive nga mga lakang aron mabatukan ang sobra nga kainit, ug ang usa mao ang paglikay sa pagdala og mga binuhi sa pagbiyahe, ilabi na sa panahon sa grabeng kainit.

Siya niingon nga ang transportasyon sa init nga mga kondisyon makapasamot sa risgo sa heat stroke alang sa mga mananap, nga mas luwas nga ibilin sa balay sa usa ka bugnaw ug komportable nga palibot./KJF