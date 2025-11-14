Mga taga DepEd Mandaue sayong nakadawat sa ilang mga bonus

Nagsugod na pagdawat ang mga magtutudlo ug kawani ubos sa Department of Education (DepEd) sa Mandaue City sa ilang year-end bonuses, suweldo, ug cash gifts.
Mao kini ang nindot nga gibalita ni DepEd Mandaue Administrative Officer Dr. Edgar Espina.
Gikompirmar ni Dr. Espina nga ang pundo nasulod na sa mga ATM accounts sa mga empleyado.
“Ang cash gifts, ang atong year-end bonus, ug ang suweldo sa atong mga magtutudlo anaa na sa ilang mga account. Nagsugod ang pagsulod sa kuwarta gahapon ug mas daghan pa ang nakredito karon nga usa gyud ka maayong balita,” ingon niya.
Gipasabot niya nga ang mga magtutudlo makadawat og usa ka buwan nga year-end bonus, ilang regular nga suweldo, ug cash gifts gikan sa nasudnong gobiyerno.
“Kining tanan, ang bonus, ang suweldo, ug ang cash gift matagamtaman sa atong mga magtutudlo ug kawani karong adlawa,” dugang pa niya.
Giklaro ni Espina nga ang cash gift nga gipundohan sa national government lahi sa P10,000 nga cash gift gikan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue.
“Ang P10,000 lahi. Kana ipagawas sab karong Disyembre tungod kay gikan kana sa LGU. Nangandam na kami sa payroll aron mahimo namo kining ipagawas sa ikatulo nga semana sa Disyembre, sa dili pa ang bakasyon sa Pasko,” ingon niya.
Matod niya nga ang year-end bonus ug cash gifts kinahanglang ipagawas dili molapas sa Nobiyembre 15.
Matod niya nga karong tuiga, ang updated nga mga instruksyon nagtugot sa division nga iapil ang bonus, suweldo, ug cash gift sa una nga payroll, pagseguro nga mas sayo kining magamit sa mga magtutudlo.
Pipila ka mga empleyado nga naapektuhan sa Bagyong Tino gilauman nga mogamit sa bahin sa ilang mga benepisyo sa pagpalit og mga materyales para sa pag-ayo sa balay.
Gawas niining mga releases, niingon si Dr. Espina nga ang Personnel Incentive (PI) ipanghatag sa Disyembre, samtang ang Service Recognition Incentive (SRI) ipagawas kon ang Office of the President na ang moisyu sa opisyal nga pahibalo niini.
“Nalipay kami nga ang among mga magtutudlo makatagamtam na sa ilang bonus, suweldo, ug cash gifts. Usa kini ka butang nga angay gyud nila,” panapos niya. / ABC