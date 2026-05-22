Mga tigbalita gibansay sa gun safety ug security

Aron mahimong andam ug maseguro ang kaluwasan sa panahon sa emerhensya sa pagpamusil, usa ka gun safety and security ang gipahigayon sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 alang sa mga tigbalita.
Pinangulohan ni Regional Director Jose Ermie Monsanto, gitudlo sa ahensiya ang mga pamaagi nga malikayan ang disgrasya ilabi na panahon sa shooting incident o pinusilay sa bisan asang lugar.
Gitudlo sab ang mga pamaagi pagtratar sa armas aron malikayan nga mahimong target sa pagpamusil o ba kaha maangol.
Kabahin sa gitudlo niini kon unsay angay nga buhaton kon dunay active shooter, diin gihimug-atan niini ang “Run-Hide-Fight” nga pamaagi.
Ugaling naa sa mga establisemento nga daghang tawo, gikinahanglan nga mahibaw-an kon asa ang fire exit o emergency exit aron dali na lang ang paggawas kon ugaling adunay magpinusilay.
“Almost the same naman ang trabaho natin naghahanap tayo ng facts ang problema lang kami trained na i-protect din ang sarili namin...ang amin lang na may awareness para safe kayo ma-deliver niyo pa rin ang work ninyo at the same time may alam kayo about safety,” matod ni NBI Agent Jose Dundee Santos sa Biyernes, Mayo 22, 2026.
Kahinumdoman nga niadtong Mayo 13, 2026, dakong kagubot ang nihamok sa senado tungod sa sunodsunod nga buto sa gituohang armas ang nadungog sa mga tigbalita ug ubang indibidwal nga anaa sa maong edipisyo atol sa pag-transmit sa Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte sa senado. / ANV