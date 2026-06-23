Mga tigbalita nga gihulga giawhag sa pagpangayo og police protection

Giawhag sa Philippine National Police (PNP) niadtong Martes, Hunyo 23, 2026, ang mga tigbalita nga nakasinati og pagpanghulga o pagpanghadlok sa pagpangayo og tabang sa kapolisan samtang gipahigayon sa mga awtoridad ang imbestigasyon kalabot sa pagsulay sa pagpatay sa usa ka komentarista sa Capiz.
“I urge those who have received threats or feel intimidated to immediately coordinate with your local police stations or the Regional Public Information Office so we can provide the necessary security assessments and protection without delay,” matod ni PNP chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. sa iyang pamahayag.
Si Jay Lavapiez, 48, kinsa mas nailhan nga si “Papang Jay” ug station manager sa Baskog Radyo, padulong na unta sa estasyon sa radyo sayo sa buntag niadtong Lunes sa dihang usa ka armadong lalaki ang nagpaulan og bala sa iyang sakyanan didto sa Barangay Cagay. Upat ka bala ang miigo sa sakyanan, apan wala maunsa si Lavapiez.
Matod sa kapolisan, ang mga sirkumstansya nga nagpalibot sa maong insidente nagpakita og intensyon sa pagpatay.
Si Nartatez miingon nga iyang gimandoan ang Police Regional Office sa Western Visayas (PRO-6) ug ang Capiz Police Provincial Office sa pag-ila sa namusil ug pagtino sa motibo luyo sa maong pagpamusil.
“I have directed the Police Regional Office 6 and the Capiz Police Provincial Office to conduct a swift, thorough, and evidence-based investigation to identify and hold the perpetrators of this attack accountable,” matod niya.
Ang PRO-6 nagtukod na og usa ka special investigation team aron susihon kon ang maong pag-atake may kalabotan ba sa iyang trabaho isip komentarista o gumikan ba sa personal nga mga rason. / PNA