Mga tighimo’g pabuto gipahimangnuan nga sigurohon ang kaluwasan sa trabaho

Pipila na lang ka adlaw sa dili pa ang selebrasyon sa Bag-ong Tuig, ang Department of Labor and Employment (DOLE) nagpahinumdom sa industriya sa pabuto nga ang pagsunod sa mga sumbanan sa occupational safety and health (OSH) "dili mabaylo" (non-negotiable).
Sa usa ka pamahayag, si Labor Secretary Bienvenido Laguesma nagkanayon nga ang mga establisimento nga nalambigit sa paghimo, pag-apod-apod, ug pagbaligya sa mga pabuto kinahanglan nga hugot nga mosunod sa mga sumbanan sa OSH.
“The pyrotechnics industry is inherently hazardous. Thus, strict compliance with OSH standards is non-negotiable to protect workers’ lives and prevent accidents,” matud ni Laguesma.
“Employers are directed to observe OSH standards to ensure safe and healthful workplaces,” siya midugang.
Ang hepe sa DOLE nagkanayon nga ang ilang mga personnel sa field gimanduan na nga makig-alayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine National Police (PNP), ug sa mga lokal nga kagamhanan (LGUs) aron bantayan ang pagsunod niini ug malikayan ang mga aksidente sa trabahuan nga may kalabutan sa mga pabuto.
“We will intensify monitoring to ensure safety and accountability,” sumala ni Laguesma.
Sa panahon sa holiday season, mosaka ang produksyon ug baligya sa mga pabuto tungod sa tradisyon sa mga Pilipino sa pagdagkot niini aron sugaton ang Bag-ong Tuig. / Anton Banal / SunStar Philippines