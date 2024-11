Mga timailhan sa martial law?

Nipadayag og kabalaka si kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Lunes, Nobiyembre 25, 2024, nga ang Pilipinas mahimong mopadulong sa martial law sa pagkutlo sa gitawag niya nga 'fractured' nga gobiyerno ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Sa usa ka press conference, positibo ang tubag ni Duterte dihang gipangutana kon duna bay timailhan sa martial law sa Pilipinas.

“Correct! Kasi ang tao ngayon wala nang mapuntahan,” matod ni Duterte.

OVP

Iyang gitumbok ang kaso ni Office of the Vice President (OVP) chief of staff Undersecretary Zuleika Lopez kinsa gitumbok nga contempt sa House committee on good government and public accountability tungod sa giingong “undue interference” atol sa imbestigasyon niini sa giingong iregularidad sa Paggamit sa pundo sa OVP.

Gikan sa detention facility sa House of Representatives, ibalhin na unta si Lopez sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City apan nadala hinuon kini sa tambalanan human kalit nga nasakit.

“Kung natuloy na ilagay siya, saan siya magtakbo hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers, lalo na ang Malacañang, si tambaluslos bata niyan. So itong tao walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko,” dugang ni Duterte.

Ang iyang gipasabot mao si House Speaker Martin Romualdez nga ig-agaw ni Marcos.

“There is fractured governance, nabali na hindi lang na-sprain. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang maka-correct niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. It is only the military who can correct it,” dugang niya.

'ILEGAL'

Atol sa pagpadayon sa inquiry sa panel niadtong Lunes, Nobiyembre 25, si Bise Presidente Sara Duterte nakig-atubang sa komite ug nangatarungan nga ang pagkabilanggo ni Lopez nga gilugwayan ngadto sa 10 ka adlaw imbes lima ka adlaw kay 'ilegal' nga nagtimaan nga dili siya kinahanglan nga silotan sa usa ka butang nga wala niya buhata.

Usa sa mga sukaranan nga nakaaghat sa House panel sa pag-contempt ni Lopez mao ang kapakyas sa pag-obserbar sa due process sa dihang iyang gimando ang pagpatangtang ni kanhi Education undersecretary Gloria Mercado.

Namatikdan ni Duterte nga ang pag-apruba sa pagluwat sa mga gitudlo nga opisyal anaa sa punoan nga ehekutibo sa kini nga kaso, si Marcos.

MILITAR GIHAGIT

Gihagit sa kanhi Presidente ang militar nga mosulti ug mobuhat sa ilang bahin isip nag-unang tigpanalipod sa Konstitusyon.

“No coup d'etat, it is only the military who can correct it… Sabihin lang nila na out na kami, ayaw na namin ang laro ninyo, out kami jan, kasi kung walang military yang laro nila, wala na. Basta hindi yan coup d’etat. Basta sinabi ng military you are oppressing the people and you are spending our money like water pati kami in the coming days, mawawalan kami ng retirement magagalaw, hindi kami sasali na sa inyo,” matod ni Duterte.

“Another appropriate question would be. ‘Yung sincerity kayo bang mga military, pati pulis, would you still continue to support a drug addict? Tanungin niyo lang ang PSPG (Presidential Security Protection Group) puro military man yan. You did not go far, ‘yung mga tao ninyo sa military, hanggang kalian kayo magsuporta ng drug addict na president?” dugang niya.

Gipadayag usab niya ang pagsalig nga ang iyang anak nga babaye makalusot ug makalabang sa mga hagit nga iyang giatubang karon labi na sa pangutana kung giunsa paggasto sa iyang opisina ang kuwarta sa katawhan.

Si Bise Presidente Duterte nabutang sa kontrobersiya sa iyang gisulti diin siya miingon nga siya nagkontrata sa usa ka hitman aron patyon si Marcos, iyang asawa, ug Romualdez kung siya mismo ang mapatay.

MGA PROBLEMA

Ang kanhi Presidente miingon nga ang nasod adunay mas dagkong mga problema nga kinahanglang tan-awon, ilabina ang paggamit sa pundo sa publiko apil na ang Philhealth nga gimando sa Department of Finance nga i-remit ang P89.9 bilyunes nga sobra nga pundo sa wala maprograma nga gahin sa Republika. Act 11975, o ang 2024 General Appropriations Act.

“To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos, lahat tignan natin kung anong mangyayari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos. Hindi kami nakikipag contest kay Marcos; never wala kaming bilyon bilyon, trillion na nakadeposit sa banko,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines