Gimanduan sa Cebu City Police Office ang Labangon Police Station nga mohimo og imbestigasyon sa nag-viral sa social media nga video sa mga tinun-an nga nagsumbagay sa Barangay Tisa alas 11 sa buntag, Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026.
Makita sa video nga gitabangan og sumbag ang usa ka tinun-an nga nakauniporme og puti sa duha ka batan-on nga naka-t-shirt og itom samtang nanan-aw ang mga kauban niini.
Maayong pagkaigo sa nawong sa tinun-an dayong panglakaw palayo sa nakaitom og t-shirt.
Giawhag ang sa CCPO ang mga imbestigador sa Labangon nga makig-alayon sa Barangay Tisa lakip na sa eskwelahan diin nagtungha ang maong nga estudyante.
Sutaon sab kon dili ba sakop sa usa ka grupo ang mga nalambigit sa pagpanumbag aron monitoron kini og malikayan nga masubli ang maong insidente.
Base sa impormasyon nga nadawat, nakaangkon ang biktima og bun-og sa nawong. / AYB