Mga tinun-an sa ANS mipaambit sa mga biktima sa Bagyong Tino

Mga tinun-an sa Grade 12 sa Abellana National School (ANS) nihatag og hinabang sa mga bakwit nga apektado sa Bagyong Tino didto sa Barangay Sambag 2, Siyudad sa Sugbo, niadtong Nobiyembre 11, 2025.
Ang mga estudyante gikan sa section Europa nang-apud-apod og champorado isip kabahin sa ilang inisyatiba aron mahatagan og kahupayan ang mga pamilyang naigo sa bagyo.
Ang mga bakwit gikan sa Barangay Sambag 1 ug Sambag 2, temporaryong gipapuyo sa Southwestern University Phinma human sila gipapahawa sa ilang pinuy-anan tungod sa pag-igo sa Bagyong Tino.
Pag-abot sa mga estudyante sa campus, kadaghanan sa mga bakwit gitugotan nang mopauli.
Bisan pa niini, gipadayon sa grupo ang ilang pagtabang pinaagi sa pagpahigayon og house-to-house nga paghatod sa pagkaon didto sa Sitio Lower Pailob ug Upper Pailob, Barangay Sambag 2. Gilunopan sa baha ang mga balay sa mga bakwit, hinungdan nga daghan sa ilang mga butang ang dili na magamit.
Ang kalihokan gipahigayon sa koordinasyon ni Barangay Kapitan Keith Noel Wenceslao sa Sambag 2, ug Sangguniang Kabataan Council nga gipangulohan ni SK chairperson Mary Rosyll Roncal.
Ang gipa-ambit nga pagkaon personal nga gigastohan sa mga estudyante gamit ang ilang natigom nga kwarta gikan sa ilang allowance. (Florie Therese L. Pasayloon / Junior Journo)